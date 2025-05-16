Какие подержанные автомобили больше всего покупали украинцы (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие подержанные автомобили больше всего покупали украинцы (инфографика)

Технологии&Авто
13
Какие подержанные автомобили больше всего покупали украинцы (инфографика)
Какие подержанные автомобили больше всего покупали украинцы (инфографика)
В прошлом месяце украинцы приобрели 5,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
Напомним, что за апрель украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 27% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили электромобили — 50%.
Далее следуют:
  • Бензиновые авто — 33%
  • Гибридные — 9%;
  • Дизельные — 6%
  • Автомобили с ГБО — 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались такие автомобили.
Какие подержанные автомобили больше всего покупали украинцы (инфографика)
Место для вашей рекламы
Напомним, в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (268 ед.)
  • Второй результат у AUDI Q8 (112 ед.)
  • Третий по популярности — TOYOTA Yaris Cross (109 ед.).
В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с апрелем 2024 года, спрос на такие авто увеличился на 5%.
В апреле украинский автопарк пополнили около 5,8 тыс. авто на электротяге (BEV). Львовщина и Киев стали лидерами по регистрациям электромобилей.

Заказывайте Зеленую карту на Finance.ua в несколько кликов

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems