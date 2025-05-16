Какие подержанные автомобили больше всего покупали украинцы (инфографика) — Finance.ua

Какие подержанные автомобили больше всего покупали украинцы (инфографика)
В прошлом месяце украинцы приобрели 5,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
Напомним, что за апрель украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 27% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили электромобили — 50%.
Далее следуют:
- Бензиновые авто — 33%
- Гибридные — 9%;
- Дизельные — 6%
- Автомобили с ГБО — 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались такие автомобили.
Напомним, в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (268 ед.)
- Второй результат у AUDI Q8 (112 ед.)
- Третий по популярности — TOYOTA Yaris Cross (109 ед.).
В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с апрелем 2024 года, спрос на такие авто увеличился на 5%.
В апреле украинский автопарк пополнили около 5,8 тыс. авто на электротяге (BEV). Львовщина и Киев стали лидерами по регистрациям электромобилей.
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