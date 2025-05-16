Какие подержанные автомобили больше всего покупали украинцы (инфографика) — Finance.ua

Какие подержанные автомобили больше всего покупали украинцы (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Какие подержанные автомобили больше всего покупали украинцы (инфографика)

В прошлом месяце украинцы приобрели 5,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром

Напомним, что за апрель украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 27% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили электромобили — 50%.

Далее следуют:

Бензиновые авто — 33%

Гибридные — 9%;

Дизельные — 6%

Автомобили с ГБО — 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались такие автомобили.

Напомним, в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (268 ед.)

Второй результат у AUDI Q8 (112 ед.)

Третий по популярности — TOYOTA Yaris Cross (109 ед.).

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с апрелем 2024 года, спрос на такие авто увеличился на 5%.

В апреле украинский автопарк пополнили около 5,8 тыс. авто на электротяге (BEV). Львовщина и Киев стали лидерами по регистрациям электромобилей.

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