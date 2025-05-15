Які гібриди купували українці в квітні — Finance.ua

Які гібриди купували українці в квітні Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

Які гібриди купували українці в квітні

У квітні автопарк України поповнили понад 2,7 тис. гібридних легкових авто.

Про це повідомляє Укравтопром

Це на 46% більше, ніж торік. Частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (268 од.)

Другий результат у AUDI Q8 (112 од.)

Третій за популярністю — TOYOTA Yaris Cross (109 од.).

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у TOYOTA Prius (74 од.). Також у лідерській трійці: KIA Niro (58 од.) та TOYOTA RAV-4 (47 од.).

Раніше йшлося , що впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з квітнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 5%.

Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Нагадаємо, серед 16 найдоступніших в Україні моделей китайське походження мають лише шість. Найменша сума, з якою можна вирушати до салону дилера, дорівнює еквіваленту $14 700 або €14 075. Що можна купити зараз менш ніж за 800 тисяч гривень — з’ясували експерти Auto.Ria.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.