Які гібриди купували українці в квітні — Finance.ua

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Які гібриди купували українці в квітні

Технології&Авто
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Які гібриди купували українці в квітні
Які гібриди купували українці в квітні
У квітні автопарк України поповнили понад 2,7 тис. гібридних легкових авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
Це на 46% більше, ніж торік. Частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (268 од.)
  • Другий результат у AUDI Q8 (112 од.)
  • Третій за популярністю — TOYOTA Yaris Cross (109 од.).
Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у TOYOTA Prius (74 од.). Також у лідерській трійці: KIA Niro (58 од.) та TOYOTA RAV-4 (47 од.).
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Раніше йшлося, що впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з квітнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 5%.
Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
Нагадаємо, серед 16 найдоступніших в Україні моделей китайське походження мають лише шість. Найменша сума, з якою можна вирушати до салону дилера, дорівнює еквіваленту $14 700 або €14 075. Що можна купити зараз менш ніж за 800 тисяч гривень — з’ясували експерти Auto.Ria.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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