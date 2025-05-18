Большинство самых популярных авто из Китая в Украине — электромобили Сегодня 20:14 — Технологии&Авто

Большинство самых популярных авто из Китая в Украине — электромобили

За прошлый месяц украинцы приобрели 1256 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 8% больше по сравнению с апрелем 2024 года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Из этого количества: новых — 1033 ед. (+22%); б/у — 223 ед. (-30%) ед.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus — 179 ед.; Volkswagen ID. Unyx — 153 ед.; Audi Q4 e-tron — 75 ед.; Zeekr 001 — 63 ед.; Zeekr 7X — 43 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

Zeekr 001 — 39 ед.; MG ZS — 19 ед.; Zeekr 7X — 17 ед.; Polestar 2 — 11 ед; Buick Envision — 10 ед.

Напомним, за апрель 2025 украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США, что на 6% больше, чем в апреле 2024 года. Наибольшая доля из этого количества (42,2%) — электромобили.

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