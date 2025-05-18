Большинство самых популярных авто из Китая в Украине — электромобили
За прошлый месяц украинцы приобрели 1256 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 8% больше по сравнению с апрелем 2024 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из этого количества: новых — 1033 ед. (+22%); б/у — 223 ед. (-30%) ед.
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Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 82%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus — 179 ед.;
- Volkswagen ID. Unyx — 153 ед.;
- Audi Q4 e-tron — 75 ед.;
- Zeekr 001 — 63 ед.;
- Zeekr 7X — 43 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
- Zeekr 001 — 39 ед.;
- MG ZS — 19 ед.;
- Zeekr 7X — 17 ед.;
- Polestar 2 — 11 ед;
- Buick Envision — 10 ед.
Напомним, за апрель 2025 украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США, что на 6% больше, чем в апреле 2024 года. Наибольшая доля из этого количества (42,2%) — электромобили.
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