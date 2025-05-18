Большинство самых популярных авто из Китая в Украине — электромобили — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Большинство самых популярных авто из Китая в Украине — электромобили

Технологии&Авто
11
Большинство самых популярных авто из Китая в Украине — электромобили
Большинство самых популярных авто из Китая в Украине — электромобили
За прошлый месяц украинцы приобрели 1256 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 8% больше по сравнению с апрелем 2024 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из этого количества: новых — 1033 ед. (+22%); б/у — 223 ед. (-30%) ед.

Читайте также: Автогражданка для новичков: это стоит знать, когда страхуете первую машину.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 82%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
  1. BYD Song Plus — 179 ед.;
  2. Volkswagen ID. Unyx — 153 ед.;
  3. Audi Q4 e-tron — 75 ед.;
  4. Zeekr 001 — 63 ед.;
  5. Zeekr 7X — 43 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
  1. Zeekr 001 — 39 ед.;
  2. MG ZS — 19 ед.;
  3. Zeekr 7X — 17 ед.;
  4. Polestar 2 — 11 ед;
  5. Buick Envision — 10 ед.
Напомним, за апрель 2025 украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США, что на 6% больше, чем в апреле 2024 года. Наибольшая доля из этого количества (42,2%) — электромобили.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems