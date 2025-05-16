Які вживані авто найбільше купували українці (інфографіка) — Finance.ua

Які вживані авто найбільше купували українці (інфографіка)
У минулому місяці українці придбали 5,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
Нагадаємо, що впродовж квітня український автопарк поповнили 20,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 50%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто — 33%
- Гібридні — 9%;
- Дизельні — 6%
- Авто з ГБО — 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались такі автомобілі.
Нагадаємо, в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (268 од.)
- Другий результат у AUDI Q8 (112 од.)
- Третій за популярністю — TOYOTA Yaris Cross (109 од.).
Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з квітнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 5%.
У квітні український автопарк поповнили майже 5,8 тис. авто на електротязі (BEV). Львівщина та Київ стали лідерами з реєстрацій електромобілів.
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