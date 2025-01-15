В Минюсте рассказали, когда заработают все реестры после кибератаки — Finance.ua

В Минюсте рассказали, когда заработают все реестры после кибератаки Сегодня 16:15 — Казна и Политика

В Минюсте рассказали, когда заработают все реестры после кибератаки

Министерство юстиции продолжает работу над восстановлением госреестров после масштабной кибератаки со стороны россии. Запуск всех сервисов планируется к концу января.

Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко.

По его словам, уже удалось возобновить работу критически важных реестров.

Читайте также В Раде объяснили, почему на возобновление работы всех реестров Минюста нужно около 20 дней

Реестры обременений и движимого имущества, реестр исполнительных производств все еще находятся в процессе восстановления.

«В отличие от государственного реестра актов гражданского состояния или ЕГР, которые восстанавливались поэтапно, эти реестры (не работающие. — Ред.) могут быть восстановлены только одновременно из-за их тесной взаимосвязанности», — пояснил Кучерявенко.

Читайте также В приложении «Дія» возобновили автоматическую регистрацию ФЛП

Напомним, ранее в Министерстве юстиции заявили , что планируют имплементировать такой механизм защиты данных, который станет своеобразным «Пентагоном государственных реестров».

В вопросе создания «Пентагона государственных реестров» речь идет о двух тенденциях: законотворчестве и реальном применении средств, которые обеспечат киберзащиту.

Справка Finance.ua:

россия 19 декабря 2024 года совершила самую масштабную за последнее время кибератаку на государственные реестры Украины, попытавшись нарушить работу критически важной инфраструктуры.

9 января Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) возобновил работу после масштабной кибератаки со стороны россии;

4 января в системе государственных реестров заработал ГРАГС — восстановлена ​​возможность регистрировать браки, рождения и другие акты гражданского состояния.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.