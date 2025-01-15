В Минюсте рассказали, когда заработают все реестры после кибератаки — Finance.ua

В Минюсте рассказали, когда заработают все реестры после кибератаки
Министерство юстиции продолжает работу над восстановлением госреестров после масштабной кибератаки со стороны россии. Запуск всех сервисов планируется к концу января.
Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко.
По его словам, уже удалось возобновить работу критически важных реестров.
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Реестры обременений и движимого имущества, реестр исполнительных производств все еще находятся в процессе восстановления.
«В отличие от государственного реестра актов гражданского состояния или ЕГР, которые восстанавливались поэтапно, эти реестры (не работающие. — Ред.) могут быть восстановлены только одновременно из-за их тесной взаимосвязанности», — пояснил Кучерявенко.
Напомним, ранее в Министерстве юстиции заявили, что планируют имплементировать такой механизм защиты данных, который станет своеобразным «Пентагоном государственных реестров».
В вопросе создания «Пентагона государственных реестров» речь идет о двух тенденциях: законотворчестве и реальном применении средств, которые обеспечат киберзащиту.
Справка Finance.ua:
- россия 19 декабря 2024 года совершила самую масштабную за последнее время кибератаку на государственные реестры Украины, попытавшись нарушить работу критически важной инфраструктуры.
- 9 января Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) возобновил работу после масштабной кибератаки со стороны россии;
- 4 января в системе государственных реестров заработал ГРАГС — восстановлена возможность регистрировать браки, рождения и другие акты гражданского состояния.
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