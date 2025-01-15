В Минюсте рассказали, когда заработают все реестры после кибератаки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минюсте рассказали, когда заработают все реестры после кибератаки

Казна и Политика
29
В Минюсте рассказали, когда заработают все реестры после кибератаки
В Минюсте рассказали, когда заработают все реестры после кибератаки
Министерство юстиции продолжает работу над восстановлением госреестров после масштабной кибератаки со стороны россии. Запуск всех сервисов планируется к концу января.
Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко.
По его словам, уже удалось возобновить работу критически важных реестров.
Читайте также
Реестры обременений и движимого имущества, реестр исполнительных производств все еще находятся в процессе восстановления.
«В отличие от государственного реестра актов гражданского состояния или ЕГР, которые восстанавливались поэтапно, эти реестры (не работающие. — Ред.) могут быть восстановлены только одновременно из-за их тесной взаимосвязанности», — пояснил Кучерявенко.
Читайте также
Напомним, ранее в Министерстве юстиции заявили, что планируют имплементировать такой механизм защиты данных, который станет своеобразным «Пентагоном государственных реестров».
В вопросе создания «Пентагона государственных реестров» речь идет о двух тенденциях: законотворчестве и реальном применении средств, которые обеспечат киберзащиту.

Справка Finance.ua:

  • россия 19 декабря 2024 года совершила самую масштабную за последнее время кибератаку на государственные реестры Украины, попытавшись нарушить работу критически важной инфраструктуры.
  • 9 января Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) возобновил работу после масштабной кибератаки со стороны россии;
  • 4 января в системе государственных реестров заработал ГРАГС — восстановлена ​​возможность регистрировать браки, рождения и другие акты гражданского состояния.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.