В приложении «Дія» возобновили автоматическую регистрацию ФЛП — Finance.ua

В приложении «Дія» возобновили автоматическую регистрацию ФЛП Сегодня 10:38

В приложении «Дія» возобновили автоматическую регистрацию ФЛП

В приложении «Дія» возобновили услугу автоматической регистрации физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

«Несколько минут — и вы ФЛП. Уже не вспомнить, когда украинцы и украинки ходили открывать бизнес в учреждения», — говорится в материале.

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Чтобы зарегистрировать ФЛП необходимо иметь украинское гражданство, налоговый номер (РНОКПП), а также Дія. Підпис или другая квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Как зарегистрировать ФЛП в «Действии»:

выбрать в приложении «Створення бізнесу» — «Автоматична реєстрація ФОП» — «Подати заяву»;

заполнить онлайн-форму и засвидетельствовать заявление электронной подписью, которое затем поступит в ЕГР;

проверить статус в разделе «Послуги» — «Замовлені послуги».

В «Дії» заявили, что благодаря автоматической регистрации тысячи украинцев уже открыли собственное дело онлайн.

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Напомним, 19 декабря, российские хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена ​​работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Министерство юстиции в пятницу, 10 января, объявило о возобновлении работы всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной вражеской кибератаки.

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