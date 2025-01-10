Минюст заявил о возобновлении работы всех основных сервисов ЕГР — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минюст заявил о возобновлении работы всех основных сервисов ЕГР

Казна и Политика
74
Минюст заявил о возобновлении работы всех основных сервисов ЕГР
Минюст заявил о возобновлении работы всех основных сервисов ЕГР
Министерство юстиции в пятницу, 10 января, объявило о возобновлении работы всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной вражеской кибератаки.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В частности, на портале вновь доступны бесплатный поиск информации в реестре, формирование выписок, получение результатов админуслуг по коду доступа, доступ государственных органов к сведениям из реестра через идентификаторы доступа.
Читайте также
9 января Минюст также сообщал о возобновлении работы Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Напомним, Министерство юстиции Украины 19 декабря заявило о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, которая обслуживает государственные реестры.
Читайте также
Позже вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что рф совершила кибератаку на государственные реестры, которые находятся в компетенции Минюста, с целью нарушения работы критической инфраструктуры, их работа временно приостановлена. Она отметила, что время первоочередного восстановления будет составлять ориентировочно до двух недель.
20 декабря Стефанишина заявила, что все данные в реестрах будут восстановлены, но это займет некоторое время, а также, что в результате кибератаки рф на сетевую инфраструктуру Минюста, которая обслуживает госреестры, утечка персональных данных не подтверждена.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.