Минюст заявил о возобновлении работы всех основных сервисов ЕГР — Finance.ua

Минюст заявил о возобновлении работы всех основных сервисов ЕГР Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Минюст заявил о возобновлении работы всех основных сервисов ЕГР

Министерство юстиции в пятницу, 10 января, объявило о возобновлении работы всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной вражеской кибератаки.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, на портале вновь доступны бесплатный поиск информации в реестре, формирование выписок, получение результатов админуслуг по коду доступа, доступ государственных органов к сведениям из реестра через идентификаторы доступа.

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9 января Минюст также сообщал о возобновлении работы Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Напомним, Министерство юстиции Украины 19 декабря заявило о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, которая обслуживает государственные реестры.

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Позже вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что рф совершила кибератаку на государственные реестры, которые находятся в компетенции Минюста, с целью нарушения работы критической инфраструктуры, их работа временно приостановлена. Она отметила, что время первоочередного восстановления будет составлять ориентировочно до двух недель.

20 декабря Стефанишина заявила, что все данные в реестрах будут восстановлены, но это займет некоторое время, а также, что в результате кибератаки рф на сетевую инфраструктуру Минюста, которая обслуживает госреестры, утечка персональных данных не подтверждена.

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