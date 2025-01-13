В Раде объяснили, почему на возобновление работы всех реестров Минюста нужно около 20 дней — Finance.ua

В Раде объяснили, почему на возобновление работы всех реестров Минюста нужно около 20 дней Сегодня 16:33

В Раде объяснили, почему на возобновление работы всех реестров Минюста нужно около 20 дней

На возобновление работы всех государственных реестров Минюста после кибератаки россии требуется около 20 дней из-за необходимости переустановки программного обеспечения.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель рабочей группы по возобновлению работы государственных реестров ВСК Верховной Рады, народный депутат Игорь Фрис.

«Говоря о сроках, возобновление работы реестров можно назвать плановым. Сами базы данных реестров не уничтожены. Они не скомпрометированы, они сохранены. Вопрос именно в том программном обеспечении, которое было установлено на системных компьютерах. Вот оно считается скомпрометированным и подлежит переустановке. То есть сносится все „до нуля“, и переустанавливаются все программные модули на каждом из серверов, работающих в системе. И после этого туда будут заливаться соответствующие базы данных, хранящиеся на многоуровневых резервных копиях», — пояснил Фрис.

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Парламентарий подчеркнул, что прежде всего должна быть налажена внутренняя связь между реестрами для их взаимодействия между собой.

«Реестр должников, реестр исполнительных производств, реестр обременений движимого имущества — должны быть запущены одновременно. Информация, содержащаяся в этих реестрах, взаимосвязана между собой. Поэтому необходимо сначала восстановить программное обеспечение на соответствующих серверах. Это много работы. Кроме того, нужно проверить, нет ли никаких „закладок“ или других неожиданностей, которые могли бы вызвать проблемы в работе. Я думаю, что это максимально предельный срок — 20 дней, считая с 6 числа (6 января. — Ред.)», — добавил он.

Справка Finance.ua:

россия 19 декабря 2024 года совершила самую масштабную за последнее время кибератаку на государственные реестры Украины, попытавшись нарушить работу критически важной инфраструктуры. В результате приостановили работу единые и государственные реестры, которые администрирует Минюст;

9 января Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) возобновил работу после масштабной кибератаки со стороны россии;

4 января в системе государственных реестров заработал ГРАГС — восстановлена ​​возможность регистрировать браки, рождения и другие акты гражданского состояния. По словам министра юстиции Ольги Стефанишиной, Министерство юстиции прогнозирует полное возобновление функционирования государственных реестров, подвергшихся российской кибератаке, до конца января.

Укрінформ По материалам:

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