В Минсоцполитики рассказали, как правительство планирует предотвратить отток мужчин за границу после войны — Finance.ua

В Минсоцполитики рассказали, как правительство планирует предотвратить отток мужчин за границу после войны
Социологи предупреждают, что после завершения боевых действий часть украинских мужчин может выехать за границу. Правительство отдает себе отчет в этой угрозе и готовит решения, которые должны помочь удержать украинцев дома.
Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарина Марчак в комментарии «Новости.Live».
По ее словам, в мире уже сформировался образ украинцев как сильных, умных и трудолюбивых людей, поэтому задача государства — сделать так, чтобы возвращаться и оставаться в Украине было выгодно.
Минсоцполитики сосредоточилось на трех ключевых направлениях:
- обеспечение жильем;
- создание рабочих мест;
- развитие общин, в которых хочется жить.
Марчак отметила, что министерство расширяет программы жилищной поддержки и работает над созданием фонда социального жилья, что позволит обеспечить все больше людей собственным жильем.
Кроме того, каждая община, подчеркнула Марчак, должна развивать инфраструктуру, социальные сервисы и среду, которая будет комфортной и привлекательной для жизни.
Напомним, по результатам исследования, только 25% украинцев, вынужденно перемещенных за границу из-за полномасштабной войны с россией, в будущем хотели бы вернуться на родину.
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