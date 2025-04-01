В Таллине отменят бесплатный проезд для украинских беженцев — Finance.ua

В Таллине отменят бесплатный проезд для украинских беженцев Сегодня 19:44 — Личные финансы

В Таллине отменят бесплатный проезд для украинских беженцев

С 1 мая 2025 года украинские беженцы, не зарегистрированные в столице Эстонии Таллинне, больше не смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города.

Об этом сообщает ERR.

Новое постановление вступит в силу с 1 мая 2025 г., чтобы обеспечить достаточный промежуток времени для уведомления об изменениях и адаптации к ним.

Причины отмены

Причиной отмены бесплатного проезда стал тот факт, что у большинства украинских беженцев, проживающих в Таллинне, на данный момент есть официальная регистрация в столице.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению местных властей, для зарегистрированных жителей Таллинна действует право на бесплатное пользование общественным транспортом, поэтому нет необходимости сохранять отдельное право на бесплатный проезд именно для военных беженцев в общественном транспорте столицы, и ранее принятое распоряжение должно быть признано недействительным.

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Напомним, бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев в Таллине был введен 3 марта 2022 года.

Эстонский совет помощи беженцам (Eesti Pagulasabi) ранее запустил в Эстонии и Латвии новую программу о рынке труда для беженцев, ищущих работу. Она предлагает поддержку тем, кто просто хочет выйти на рынок труда, и тем, кто ищет возможности продвижения по карьерной лестнице.

Эстония испытывает нехватку рабочей силы в 63 профессиях, показывает отчет EURES. Некоторые из наиболее пострадавших отраслей — это квалифицированные профессии, здравоохранение, ІТ, общепит и гостиничный бизнес, а также производство.

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