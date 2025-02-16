Кто и как может получить денежную помощь от Эстонии — Finance.ua

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Кто и как может получить денежную помощь от Эстонии

Личные финансы
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Кто и как может получить денежную помощь от Эстонии
Кто и как может получить денежную помощь от Эстонии
Эстонский совет по делам беженцев предоставит финансовую помощь для части украинцев. В рамках программы можно получить по 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи.
Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Эстонского совета по делам беженцев.

Кто может получить деньги

Денежную помощь могут получить наиболее уязвимые категории граждан для покрытия базовых потребностей, в частности, на продукты питания и гигиенические средства.
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Выплаты будут доступны домохозяйствам нескольких приоритетных районов Запорожской области с низким уровнем дохода и которые на момент обращения проживают в опасных регионах.
Многоцелевую денежную помощь предоставят на основе индивидуальной оценки домохозяйств с учетом различных социально-экономических критериев и критериев уязвимости.
К приоритетным уязвимым группам относятся следующие семьи:
  • где есть дети, а возглавляет семью одинокая мать/одинокий отец;
  • где женщина является единственным кормильцем;
  • семьи с беременными женщинами;
  • где трое и более детей до 18 лет;
  • семьи имеют детей в возрасте до двух лет;
  • есть лица с инвалидностью первой или второй группы;
  • семьи, где есть люди с тяжелыми заболеваниями/требующие дорогостоящего лечения;
  • семьи, состоящие из пожилых людей (от 60 лет);
  • у кого полностью или частично разрушено жилье;
  • семьи, члены которых были ранены или погибли из-за активных боевых действий.
В сообщении Эстонского совета по делам беженцев отмечается, что все уязвимости должны быть подтверждены соответствующими документами.
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Наличие категории — необходимое условие для участия в программе, но не является гарантией получения денежной помощи

Размер помощи и как оформить

Размер многоцелевой денежной помощи установлен на уровне 3,6 тыс. грн в месяц на одного члена домохозяйства в течение трех месяцев.
16 февраля откроется онлайн-регистрация на многоцелевую денежную помощь для жителей приоритетных районов Запорожской области по ссылке.
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«После подачи запроса команда Эстонского совета по делам беженцев рассмотрит информацию и примет решение в течение трех недель. Вы получите уведомление о результатах рассмотрения вашего запроса по электронному адресу, указанному в запросе», — добавили организаторы.
По материалам:
Novyny.live
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