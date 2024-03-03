В Минобразования спрогнозировали, какие специалисты будут востребованы в Украине через 5 лет — Finance.ua

В Минобразования спрогнозировали, какие специалисты будут востребованы в Украине через 5 лет
В Министерстве образования и науки спрогнозировали, что через пять лет в Украине возникнет потребность в учителях, врачах, инженерах, психологах и реабилитологах.
Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий в эфире телемарафона.
Замминистра добавляет, что сейчас сложно определить, в каком количестве возникнет потребность в других специальностях.
«Мы четко знаем, что нам потребуются некоторые профессии: учителя, врачи — это точно в приоритете, инженеры-строители, инженеры-архитекторы — нужны будут для восстановления, психологи, реабилитологи. Это того типа профессии, которые однозначно, мы понимаем, что есть прогноз, что нам они будут нужны через пять лет», — сказал Винницкий.
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По его словам, высшее образование в Украине работает с прогнозированием на пять-десять лет вперед.
«Фактически мы говорим, что некоторые профессии — это подготовка скорее к самореализации личности, чем подготовка к какой-то профессии», — резюмирует он.
По словам Винницкого, в Украине останется государственный заказ на специальности, которые можно спрогнозировать, а на другие будет оставаться небольшое количество госзаказа и грантовая система.
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Напомним, замминистра образования и науки Украины определил критерии укрупнения заведений высшего образования. Он утверждает, что не более двух вузов необходимо содержать в городах с населением от 100 до 350 тысяч человек.
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