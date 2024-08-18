В Минобразования раскрыли условия для введения грантов на магистратуру — Finance.ua

В Минобразования раскрыли условия для введения грантов на магистратуру
В Министерстве образования и науки рассматривают возможность введения грантовой системы для магистратуры. Кроме того, рассматривается изменение финансирования обучения в аспирантуре.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью «Укринформу».
При каких условиях могут запустить механизм
По его словам, в текущем году министерство отрабатывает определенные механизмы этих грантов для первокурсников бакалавриата.
Однако, если Верховная Рада примет закон № 10 399, предлагающий грантовую систему и многие другие изменения в систему финансирования высшего образования, тогда грантовую систему запустят и для магистров.
Он отметил, что в рамках пилотного проекта введения государственных грантов на обучение на контракте, необходимо отработать всю систему. Только затем механизм можно масштабировать.
«Когда все будет проработано, тогда этот механизм можно будет масштабировать и на магистров, и на всю систему высшего образования», — сказал Винницкий.
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Также он добавил, что рассматривается и изменение финансирования для аспирантуры. Но нужно определиться, как именно это будет происходить.
Напомним, почти вдвое больше мужчин зарегистрировались для поступления на магистратуру и аспирантуру в этом году.
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