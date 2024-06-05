Бакалавриат, магистратура и докторантура по-новому: что изменилось во вступлении 2024 года — Finance.ua

Бакалавриат, магистратура и докторантура по-новому: что изменилось во вступлении 2024 года
Министерство образования и науки Украины рассказало об обновлении Порядка приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в 2024 году.
Изменения связаны с существующей военно-политической ситуацией в стране. Также они учитывают основные аспекты экзаменов, которые необходимы для подтверждения высокого уровня знаний, компетентностей и навыков поступающих.
Среди основных новшеств:
- Увеличена поддержка заведений высшего образования, расположенных в прифронтовых и приграничных областях через повышение регионального коэффициента. Региональный коэффициент — это коэффициент, на который умножается конкурсный балл, если абитуриент выбирает ЗВО, расположенное в определенном регионе. ЗВО вблизи зоны боевых действий и пострадавших от российской агрессии территорий будут иметь особый региональный коэффициент: 1,07 — в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях; 1,04 — в Днепропетровской, Полтавской областях, а также Бучанском районе Киевской области; 1,00 — другие.
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- Для получения степени магистра на основе уже полученной степени магистра (для второго высшего образования) поступление может происходить без ЕВЭ и ЕФВВ, а только по экзаменам непосредственно в учебном заведении. Это касается образовательных программ всех специальностей кроме 081 «Право» и 293 «Международное право»
- На обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства условием допуска является успешная сдача ЕВЭ в 2024 году с оценкой за каждый из его компонентов не менее 150 баллов. Альтернативным допуском может быть ЕВЭ в 2023 году с оценкой за тест по иностранному языку не менее 130 баллов. Сертификаты, удостоверяющие знание иностранного языка, не предоставляют доступ к поступлению в аспирантуру в 2024 году.
Специальные условия для поступления на магистратуру
Кроме того, студенты, получившие степень бакалавра в 2024 году, могут воспользоваться специальными условиями для поступления на магистратуру. Эти условия предоставляют студентам, которые:
- Зарегистрированы и проживают на временно оккупированной территории.
- Проживают в населенных пунктах, где на 1 июля 2024 года происходили активные боевые действия.
- Проживают на временно оккупированной территории или переселились с таких территорий после 1 января 2024 года.
В таких условиях они могут получить рекомендацию для зачисления на магистратуру, если поступают в то же заведение высшего образования, где получили степень бакалавра, по специальностям, определенным в Перечне специальностей, пользующихся особой поддержкой.
Если в заведении высшего образования не имеют магистерской программы по специальности, студенты могут подать документы в любое перемещенное (временно перемещенное) заведение высшего образования или высшее образование в Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
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