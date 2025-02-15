В Миннацединства спрогнозировали, какое количество беженцев вернется в Украину после войны — Finance.ua

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В Миннацединства спрогнозировали, какое количество беженцев вернется в Украину после войны

Казна и Политика
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В Миннацединства спрогнозировали, какое количество беженцев вернется в Украину после войны
В Миннацединства спрогнозировали, какое количество беженцев вернется в Украину после войны
После завершения полномасштабного российского вторжения в Украину может вернуться около трети беженцев.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины Алексей Чернышев в интервью Die Welt.
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По словам министра, как только закончится война и наступит стабильный мир, около 30% беженцев всерьез задумаются о возвращении.

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Остальные, возможно, будут выдвигать дополнительные условия для этого решения. В том же числе будут и те, кто не захочет возвращаться.
«Но они (те, кто не желает возвращаться, — ред.) тоже могут быть полезны для Украины. И они уже помогают: поддерживают украинское общество, украинскую армию и делают много. Я горжусь ими. У каждого своя роль в этой войне», — добавил Чернышев.
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Напомним, по словам социолога, основательницы и директора исследовательской компании Gradus Research Евгении Близнюк, для возвращения важными факторами станут экономическая стабильность, наличие работы, жилья и уверенность в будущем.
Особенно это касается молодежи, которая традиционно мобильна и ищет лучшие условия для жизни.
Как отмечает директор Госслужбы занятости Юлия Жовтяк, после завершения войны, когда часть граждан вернется из-за границы, в Украине существенно возрастет предложение рабочей силы. В то же время, проблема безработицы в первое время останется актуальной.
По материалам:
РБК-Україна
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