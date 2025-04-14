В министерстве торговли США уточнили, что отмена пошлин на смартфоны и компьютеры временная — Finance.ua

В министерстве торговли США уточнили, что отмена пошлин на смартфоны и компьютеры временная Сегодня 12:21 — Мир

В министерстве торговли США уточнили, что отмена пошлин на смартфоны и компьютеры временная

Министр торговли США Говард Лютник заявил, что объявленные тарифные льготы на электронику, такую ​​как смартфоны и компьютеры, являются лишь временной отсрочкой, пока администрация Трампа не разработает новый способ налогообложения для полупроводниковой промышленности.

Об этом пишет Associated Press

«Они освобождены от взаимных тарифов, но они включены в тарифы на полупроводники, которые будут введены, вероятно, через месяц или два», — заявил Лютник.

Через несколько часов Трамп добавил еще больше путаницы, заявив, что никакого «исключения» вообще не было, потому что товары «просто перемещаются» в другое место и все равно будут облагаться налогом 20-процентной пошлиной в рамках мер его администрации, направленных на наказание Китая за его роль в незаконном обороте фентанила.

В своем воскресном комментарии министерство торговли Китая приветствовало решение о льготах, однако призвало США отменить все остальные тарифы. Эти изменения, по прогнозам, положительно повлияют на влиятельные технологические компании, в том числе Apple и Samsung, а также производителей чипов, таких как Nvidia. Однако неопределенность по поводу будущих тарифов может сдержать рост акций в секторе.

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Таможенно-пограничная служба США заявила, что под исключения подпадают такие товары, как смартфоны, ноутбуки, жесткие диски, плоские мониторы и некоторые микросхемы. Машины, используемые для производства полупроводников, не подпадают под исключение. Это означает, что они не будут облагаться большинством взимаемых с Китая тарифов или 10% базовыми тарифами в других странах.

«На самом деле это не исключение. Это даже не совсем правильное слово для этого, — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. — Этот тип цепочки поставок перешел из тарифного режима глобального тарифа, взаимного тарифа, и он перешел в тарифный режим национальной безопасности».

Грир добавил, что «президент решил, что у нас не будет исключений. Мы не можем иметь швейцарского сыра для решения этой универсальной проблемы, с которой мы столкнулись».

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Трамп пообещал, что в понедельник он подробнее рассмотрит вопрос о возможных исключениях.

Напомним, ранее Таможенная и пограничная служба США сообщила , что смартфоны, компьютеры и другая электроника будут освобождены от введенных Трампом пошлин. Новые правила также предусматривают исключение из пошлин для других электронных устройств и компонентов, включая полупроводники, солнечные батареи, плоские телевизионные дисплеи, флэш-накопители, карты памяти и накопители, используемые для хранения данных.

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