В министерстве торговли США уточнили, что отмена пошлин на смартфоны и компьютеры временная — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В министерстве торговли США уточнили, что отмена пошлин на смартфоны и компьютеры временная

Мир
19
В министерстве торговли США уточнили, что отмена пошлин на смартфоны и компьютеры временная
В министерстве торговли США уточнили, что отмена пошлин на смартфоны и компьютеры временная
Министр торговли США Говард Лютник заявил, что объявленные тарифные льготы на электронику, такую ​​как смартфоны и компьютеры, являются лишь временной отсрочкой, пока администрация Трампа не разработает новый способ налогообложения для полупроводниковой промышленности.
Об этом пишет Associated Press.
«Они освобождены от взаимных тарифов, но они включены в тарифы на полупроводники, которые будут введены, вероятно, через месяц или два», — заявил Лютник.

Читайте также: Как торговая политика Трампа влияет на валютный рынок: доллар, юань, гривну

Через несколько часов Трамп добавил еще больше путаницы, заявив, что никакого «исключения» вообще не было, потому что товары «просто перемещаются» в другое место и все равно будут облагаться налогом 20-процентной пошлиной в рамках мер его администрации, направленных на наказание Китая за его роль в незаконном обороте фентанила.
В своем воскресном комментарии министерство торговли Китая приветствовало решение о льготах, однако призвало США отменить все остальные тарифы. Эти изменения, по прогнозам, положительно повлияют на влиятельные технологические компании, в том числе Apple и Samsung, а также производителей чипов, таких как Nvidia. Однако неопределенность по поводу будущих тарифов может сдержать рост акций в секторе.
Читайте также
Таможенно-пограничная служба США заявила, что под исключения подпадают такие товары, как смартфоны, ноутбуки, жесткие диски, плоские мониторы и некоторые микросхемы. Машины, используемые для производства полупроводников, не подпадают под исключение. Это означает, что они не будут облагаться большинством взимаемых с Китая тарифов или 10% базовыми тарифами в других странах.
«На самом деле это не исключение. Это даже не совсем правильное слово для этого, — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. — Этот тип цепочки поставок перешел из тарифного режима глобального тарифа, взаимного тарифа, и он перешел в тарифный режим национальной безопасности».
Грир добавил, что «президент решил, что у нас не будет исключений. Мы не можем иметь швейцарского сыра для решения этой универсальной проблемы, с которой мы столкнулись».
Читайте также
Трамп пообещал, что в понедельник он подробнее рассмотрит вопрос о возможных исключениях.
Напомним, ранее Таможенная и пограничная служба США сообщила, что смартфоны, компьютеры и другая электроника будут освобождены от введенных Трампом пошлин. Новые правила также предусматривают исключение из пошлин для других электронных устройств и компонентов, включая полупроводники, солнечные батареи, плоские телевизионные дисплеи, флэш-накопители, карты памяти и накопители, используемые для хранения данных.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems