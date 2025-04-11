Пошлины Трампа могут стоить американским автопроизводителям около 108 млрд долларов — Finance.ua
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Пошлины Трампа могут стоить американским автопроизводителям около 108 млрд долларов

Фондовый рынок
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Пошлины Трампа могут стоить американским автопроизводителям около 108 млрд долларов
Пошлины Трампа могут стоить американским автопроизводителям около 108 млрд долларов
Новый анализ Центра автомобильных исследований США показал, что введенные президентом Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на автомобили увеличат расход американских автопроизводителей примерно на 108 миллиардов долларов в 2025 году. Больше всего пострадают три компании.
Об этом сообщает Reuters.
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Исследование, опубликованное в четверг, 10 апреля, организацией Ann Arbor, показало, что финансово могут пострадать автопроизводители Детройта Ford Motor, General Motors, Stellantis (производитель грузовиков Jeep). Эта тройка может столкнуться с тарифами в размере около $5000 на импортируемые ими детали в среднем для каждого автомобиля, произведенного в США, и около $8600 в среднем для каждого импортируемого ими автомобиля.
25% импортных пошлин Трампа на автомобили вступили в силу 3 апреля, вызвав шок в отрасли, поскольку поставки осуществляются со всего мира. Транспортные средства, производимые в Мексике и Канаде, облагаются пошлиной, но автопроизводители, соблюдающие условия соглашения США, Мексики и Канады, могут отнять стоимость американских деталей.
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Тарифы подтолкнули автопроизводителей к изменениям в производстве: GM увеличил выпуск грузовиков на заводе в Индиане, а Stellantis временно приостановил производство на заводе в Мексике и одном в Канаде.
В исследовании подсчитано, что средняя стоимость пошлины на импортируемые автозапчасти для автопроизводителей детройтской тройки составит 4911 долларов США за автомобиль, что выше среднего показателя по отрасли в 4239 долларов США за автомобиль.
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Мэтт Блант, президент Американского совета по автомобильной политике заявил, что исследование «демонстрирует значительные затраты, которыми 25-процентный тариф повлияет на автомобильную промышленность. Американские автопроизводители Ford, GM и Stellantis намерены поддерживать постоянный диалог с администрацией для достижения нашей общей цели — увеличения производства автомобилей в США».
По материалам:
Діло
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