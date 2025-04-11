Китай повышает пошлины на товары из США до 125% — Finance.ua

Китай повышает пошлины на товары из США до 125% Сегодня 11:35 — Мир

Китай повышает пошлины на товары из США до 125%

Китай повысит тарифы на все американские товары с 84 до 125%, начиная с 12 апреля.

Об этом 11 апреля сообщило Министерство финансов КНР.

Это зеркальные мероприятия — недавно президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 125%. В министерстве добавили, что Пекин будет игнорировать дальнейшие тарифы со стороны Вашингтона на китайские товары.

«Учитывая, что больше не существует никакой возможности принятия рынком американских товаров, экспортируемых в Китай при нынешних уровнях тарифов, если американская сторона продолжит вводить пошлины на экспортируемые в США китайские товары, китайская сторона не будет обращать на это никакого внимания», — говорится в заявлении.

В Минфине Китая убеждены, что «бездумное» введение американской стороной «аномально высоких» пошлин в отношении КНР является серьезным нарушением международных экономических и торговых правил.

Читайте также Китай пообещал идти до конца в тарифной войне с Трампом

«[Политика Трампа в отношении пошлин] игнорирует глобальный экономический порядок, построенный самими США после Второй мировой войны, нарушает основные экономические законы и здравый смысл, а также является полностью односторонней гегемонистской и принудительной практикой. Китай решительно осуждает это», — добавили в ведомстве.

Справка Finance.ua:

В начале апреля американский президент Дональд Трамп объявил, что вводит пошлины на товары из других стран. Под новые пошлины попали более 180 стран и территорий (без учета россии, КНДР, Кубы и беларуси, которые уже под санкциями). Для Украины ввели пошлину в 10%;

9 апреля Трамп повысил пошлины для Китая до 125% и ввел 90-дневную таможенную паузу с пониженными пошлинами в 10% для других стран.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.