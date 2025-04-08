Китай пообещал идти до конца в тарифной войне с Трампом — Finance.ua

Китай пообещал идти до конца в тарифной войне с Трампом Сегодня 11:12

Китай пообещал «бороться до конца», если президент США Дональд Трамп реализует угрозу повышения пошлин на 50%. Теперь уже размер тарифов не имеет значения.

Об этом сообщает Reuters.

Если ни одна из сторон не отступит, общий размер новых пошлин США на китайские товары в этом году может возрасти до 104%.

«Угроза американской стороны повысить пошлины против Китая — это ошибка на ошибке, которая демонстрирует шантажистскую природу американской стороны. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца», — говорится в заявлении министерства торговли Китая.

Трамп заявил, что 9 апреля введет дополнительную 50%-ную пошлину на импорт США из Китая, если Пекин не отменит 34%-ные пошлины, введенные на американскую продукцию на прошлой неделе.

Эти китайские пошлины были введены в ответ на «соответствующие» пошлины в размере 34%, объявленные Трампом, добавленные до 20%, введенных им ранее в этом году, и привели к тому, что средний тариф США на китайские товары вырос до 76%.

«Если тарифы будут продолжать расти, это превратится в битву воли и принципов, а не экономики», — сказал Сюй Тяньчень, старший экономист по Китаю в Economist Intelligence Unit.

По его словам, поскольку Китай уже сталкивается со ставкой тарифа, превышающей 60%, не имеет значения, вырастет она на 50% или на 500%.

Тарифная война

Китай активизировал усилия по защите своей экономики от потрясений на мировом рынке после объявления Трампом «Дня освобождения»: несколько государственных холдинговых компаний обязались увеличить инвестиции в акции, ряд листинговых компаний объявили о выкупе акций, а центральный банк пообещал оказать поддержку ликвидности фонда Central Huijin после того, как тот вмешался, чтобы поддержать падающие акции.

Однако тарифы Трампа рискуют подорвать в значительной степени экспортно-ориентированное восстановление экономики Китая, которое началось после окончания пандемии COVID, если только экспортеры не смогут быстро переориентироваться на другие рынки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.