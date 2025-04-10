Китайские продавцы на Amazon готовятся уйти с рынка США из-за новых пошлин Трампа — Finance.ua

Китайские продавцы на Amazon готовятся уйти с рынка США из-за новых пошлин Трампа Сегодня 23:30

Китайские продавцы на Amazon готовятся уйти с рынка США из-за новых пошлин Трампа

Китайские компании, торгующие на Amazon, готовятся к повышению цен для американских потребителей или даже к выходу с рынка США на фоне резкого увеличения таможенных тарифов, о чем объявил президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Reuters.

В среду Трамп заявил о намерении повысить пошлины на китайский импорт до 125% с уже действующих 104%, что может еще больше усугубить экономическое противостояние между США и Китаем.

«Это не просто проблема налогообложения, проблема в том, что вся структура расходов оказывается полностью перегруженной», — сказала Ван Синь, глава Ассоциации трансграничной электронной коммерции Шэньчжэня, которая представляет более 3000 продавцов Amazon.

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«Выжить на рынке США будет очень сложно всем, — сказала она, отметив, что пошлины также могут привести к задержкам на таможне и более высоким логистическим расходам. — Поэтому для всех нас, кто сегодня занимается трансграничной электронной коммерцией, это действительно беспрецедентный удар».

По информации издания, некоторые продавцы стремятся повысить цены в США, в то время как другие ищут новые рынки.

По данным поставщика услуг электронной коммерции SmartScout, в Китае находится около половины продавцов Amazon: только в южном городе Шэньчжэнь зарегистрировано более 100 000 предприятий Amazon, годовой доход которых составляет 35,3 млрд долларов США.

В Китае также находятся производственные базы других крупных платформ электронной коммерции, таких как Shein и Temu. По данным Госсовета Китая, импорт и экспорт, связанные с трансграничной электронной коммерцией, в прошлом году составили 2,63 трлн юаней (358 млрд долларов США).

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Ни одна страна даже близко не приближается к уровню потребления США, что существенно ограничивает объемы производства, которые может потребить остальной мир, и повышает риск обострения ценовых войн между китайскими экспортерами, что снижает прибыльность.

Из пяти продавцов, с которыми общалось агентство Reuters, трое заявили, что попытаются повысить цены на свой экспорт в США, а двое планируют полностью уйти с рынка.

Дэйв Фонг, продукция которого варьируется от школьных ранцев до Bluetooth-колонок, заявил в четверг, что он поднял цены в США на 30%, а также позволит снизить уровень запасов и расходы на рекламу на Amazon, когда-то составлявшие 40% его доходов в США.

«Для нас и всех остальных нельзя полагаться на рынок США, это совершенно ясно, — сказал Фонг. — Мы должны сократить инвестиции и вложить больше ресурсов в такие регионы, как Европа, Канада, Мексика и остальной мир».

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Брайан Миллер, который в течение семи лет занимается продажами на Amazon из Шэньчжэня, заявил, что не видит смысла разрабатывать новые продукты в текущих условиях. Также он ожидает, что ему и другим продавцам придется резко поднять цены, когда текущие запасы закончатся через один-два месяца.

Детский конструктор, продающийся на Amazon по $20 и стоивший его компании $3 на производство, теперь будет стоить $7, включая пошлину. Для поддержки маржи нужно будет поднять цену как минимум на 20%, а цены на более дорогие игрушки могут вырасти на 50%, сказал он.

«Я не вижу сценария, при котором, если ситуация не изменится, обслуживание США из Китая будет более жизнеспособным, и обслуживающее США производство придется переносить в другие страны, например, Вьетнам или Мексику», — сказал Миллер.

По словам Вана, учитывая серьезное влияние пошлин на малые предприятия и производителей Китая, существует риск резкого роста безработицы в Китае.

УНН По материалам:

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