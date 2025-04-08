Около 70 стран обратились к США с просьбой о переговорах по тарифам — Бессент Сегодня 12:45 — Мир

Около 70 стран обратились к США с просьбой о переговорах по тарифам — Бессент

Для проведения переговоров о новых пошлинах, введенных президентом США Дональдом Трампом, в Вашингтон обратились почти 70 стран.

Об этом написал министр финансов США Скотт Бессент в Х.

«Почти 70 стран обратились к нам с просьбой помочь сбалансировать мировую торговлю», — написал чиновник.

Он также объявил о начале переговоров с Японией, «поскольку мы работаем над реализацией видения президента о новом золотом возрасте мировой торговли».

Almost 70 countries have now approached us wanting to help rebalance global trade.



On behalf of @POTUS, I'm glad to join @USTradeRep to open talks with Japan as we work to enact the President’s vision for a new Golden Age of Global Trade.pic.twitter.com/PGUGjh7JkH — Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) April 7, 2025

За несколько часов до этого он утверждал, что более 50 стран открыто и положительно отреагировали на тарифы Дональда Трампа. Бессент также отметил решение Китая, который применил ответные пошлины.

«Китай решил изолировать себя, ответив на предыдущее негативное поведение и удвоив его», — заявил он.

Напомним, Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин в размере не менее 10% почти на все импортируемые в США товары: тарифы вступят в силу 9 апреля.

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Министр финансов США Скотт Бессент призвал страны, против которых ввели пошлины, не принимать немедленных ответных мер: он считает, что это приведет к эскалации.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС предложил США нулевые тарифы на промышленную продукцию после введения Дональдом Трампом пошлин.

Трамп заявил, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать честные соглашения со всеми странами, которые вели переговоры.

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