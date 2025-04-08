Около 70 стран обратились к США с просьбой о переговорах по тарифам — Бессент — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Около 70 стран обратились к США с просьбой о переговорах по тарифам — Бессент

Мир
22
Около 70 стран обратились к США с просьбой о переговорах по тарифам — Бессент
Около 70 стран обратились к США с просьбой о переговорах по тарифам — Бессент
Для проведения переговоров о новых пошлинах, введенных президентом США Дональдом Трампом, в Вашингтон обратились почти 70 стран.
Об этом написал министр финансов США Скотт Бессент в Х.
«Почти 70 стран обратились к нам с просьбой помочь сбалансировать мировую торговлю», — написал чиновник.
Он также объявил о начале переговоров с Японией, «поскольку мы работаем над реализацией видения президента о новом золотом возрасте мировой торговли».
За несколько часов до этого он утверждал, что более 50 стран открыто и положительно отреагировали на тарифы Дональда Трампа. Бессент также отметил решение Китая, который применил ответные пошлины.
«Китай решил изолировать себя, ответив на предыдущее негативное поведение и удвоив его», — заявил он.
Напомним, Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин в размере не менее 10% почти на все импортируемые в США товары: тарифы вступят в силу 9 апреля.
Читайте также
Министр финансов США Скотт Бессент призвал страны, против которых ввели пошлины, не принимать немедленных ответных мер: он считает, что это приведет к эскалации.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС предложил США нулевые тарифы на промышленную продукцию после введения Дональдом Трампом пошлин.
Трамп заявил, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать честные соглашения со всеми странами, которые вели переговоры.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems