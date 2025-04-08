Фондовый рынок США за два дня потерял $6,6 трлн — Finance.ua

Фондовый рынок США за два дня потерял $6,6 трлн Сегодня 10:44

Фондовый рынок США за два дня потерял $6,6 трлн

Фондовый рынок США за четверг и пятницу потерял $6,6 трлн своей капитализации — это самый большой обвал в истории.

С момента инаугурации президента США Дональда Трампа потери составляют $11 трлн, сообщает Marketwatch.

Индекс Dow упал в пятницу на 2231 пункт или на 5,5%. Фондовый индекс S&P 500 снизился на 5,97%. Технологический индекс Nasdaq Composite обвалился на 5,82%.

За два дня индекс S&P 500 потерял более 10%, или $5,06 трлн рыночной стоимости. Технологические компании Magnificent 7 («Великолепная семерка») потеряли $1,8 трлн.

Apple потерял больше всего — $533 млрд капитализации за два дня. Новые пошлины Трампа нацелены на ее производственные площадки в Азии. 3 апреля производитель iPhone зафиксировал самое большое однодневное падение за последние пять лет.

Nvidia потеряла $393 млрд за последние две торговые сессии.

Рыночная стоимость Meta снизилась более чем на $200 млрд, Amazon потеряла $265 млрд.

Alphabet и Microsoft понесли наименьшие процентные потери, но их рыночная стоимость снизилась на $139 млрд и $165 млрд соответственно.

Tesla потеряла $89 млрд рыночной капитализации, а за два дня — $139 млрд.

Эскалация торговой войны может погрузить экономику США и мира в рецессию. Аналитики JPMorgan повысили возможность такого сценария до 60%.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.