Фондовый рынок США за два дня потерял $6,6 трлн — Finance.ua
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Фондовый рынок США за два дня потерял $6,6 трлн

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Фондовый рынок США за два дня потерял $6,6 трлн
Фондовый рынок США за два дня потерял $6,6 трлн
Фондовый рынок США за четверг и пятницу потерял $6,6 трлн своей капитализации — это самый большой обвал в истории.
С момента инаугурации президента США Дональда Трампа потери составляют $11 трлн, сообщает Marketwatch.
Индекс Dow упал в пятницу на 2231 пункт или на 5,5%. Фондовый индекс S&P 500 снизился на 5,97%. Технологический индекс Nasdaq Composite обвалился на 5,82%.
За два дня индекс S&P 500 потерял более 10%, или $5,06 трлн рыночной стоимости. Технологические компании Magnificent 7 («Великолепная семерка») потеряли $1,8 трлн.
Apple потерял больше всего — $533 млрд капитализации за два дня. Новые пошлины Трампа нацелены на ее производственные площадки в Азии. 3 апреля производитель iPhone зафиксировал самое большое однодневное падение за последние пять лет.
Nvidia потеряла $393 млрд за последние две торговые сессии.
Рыночная стоимость Meta снизилась более чем на $200 млрд, Amazon потеряла $265 млрд.
Alphabet и Microsoft понесли наименьшие процентные потери, но их рыночная стоимость снизилась на $139 млрд и $165 млрд соответственно.
Tesla потеряла $89 млрд рыночной капитализации, а за два дня — $139 млрд.
Эскалация торговой войны может погрузить экономику США и мира в рецессию. Аналитики JPMorgan повысили возможность такого сценария до 60%.
По материалам:
Фінансовий клуб
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