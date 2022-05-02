В Минфине предлагают вернуть довоенный уровень налогообложения — Finance.ua
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В Минфине предлагают вернуть довоенный уровень налогообложения

Сегодня 13:01Личные финансы
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Украинская экономика нуждается в возврате к довоенному уровню налогообложения для предпринимателей.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.
По его словам, соответствующая возможность уже разрабатывается, а Украина в условиях войны может рассчитывать, прежде всего, на собственные силы.
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«Это значит, как минимум, не создавать дополнительные льготы, как максимум — дать бизнесу быть солидарным с государством и платить налоги там, где он работает. Поэтому призыв к бизнесу: платите налоги», — заявил Марченко.
При этом он отметил, что уменьшенные в первые дни налоги для поддержки бизнеса должны вернуться на довоенный уровень.

Военный сбор

Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение военного сбора с 1,5 до 3%.
При этом он полностью освобождает на период войны от уплаты военного сбора правоохранителей, военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, СВР Украины, ГНСУ, МВД.
Также документ предусматривает возврат платного растаможивания автомобилей иностранной регистрации и налогообложения ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп товаров.

Справка Finance.ua:

  • по данным Опендатабота, более 38 тыс. компаний воспользовались возможностью снизить налоговую ставку и перешли на 2% налога и 3 группу;
  • Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта объявил о введении ряда налоговых льгот на время военного положения и еще минимум на год после его завершения.
По материалам: Сьогодні
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