В Минфине предлагают вернуть довоенный уровень налогообложения — Finance.ua

«Это значит, как минимум, не создавать дополнительные льготы, как максимум — дать бизнесу быть солидарным с государством и платить налоги там, где он работает. Поэтому призыв к бизнесу: платите налоги», — заявил Марченко.
При этом он отметил, что уменьшенные в первые дни налоги для поддержки бизнеса должны вернуться на довоенный уровень.
Военный сбор
Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение военного сбора с 1,5 до 3%.
При этом он полностью освобождает на период войны от уплаты военного сбора правоохранителей, военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, СВР Украины, ГНСУ, МВД.
Также документ предусматривает возврат платного растаможивания автомобилей иностранной регистрации и налогообложения ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп товаров.
Справка Finance.ua:
по данным Опендатабота, более 38 тыс. компаний воспользовались возможностью снизить налоговую ставку и перешли на 2% налога и 3 группу;
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта объявил о введении ряда налоговых льгот на время военного положения и еще минимум на год после его завершения.