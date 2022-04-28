В Україні планують збільшити військовий збір до 3% — Finance.ua

В Україні планують збільшити військовий збір до 3%

Вчора 11:31 — Казна та Політика

В Україні планують збільшити військовий збір до 3%

На розгляд народним депутатам подано законопроект № 7311 про зміни до Податкового кодексу, якими пропонується, зокрема, збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків.

Про це йдеться у тексті законопроекту на сайті Верховної Ради.

«З метою створення у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні“, умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходження податкових та митних платежів потребують удосконалення окремі норми Податкового та Митного кодексів України, а також деяких інших законів України», — йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонується:

1. Встановити можливість відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики.

2. Врегулювати деякі питання благодійної допомоги.

3. Збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків. При цьому пропонується тимчасово, на період воєнного стану звільнити від військового збору працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

Також законопроєктом на період воєнного стану врегульовуються деякі питання камеральних перевірок, подання звітності, обліку поворотної фінансової допомоги для платників єдиного податку третьої групи, що перейшли на особливий режим оподаткування, та питання ліцензування виробництва етилового спирту.

В частині митних платежів пропонується відновити ввізне мито, яке було скасоване Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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