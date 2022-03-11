Податки під час війни: кому та які пільги надають — Finance.ua

Податки під час війни: кому та які пільги надають

Президент України Володимир Зеленський 7 березня оголосив про запровадження низки податкових пільг на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення.

Хто може не платити ЄСВ у воєнний час:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд на доручення президента сформував пакет рішень.

ФОП І-ІІ групи повністю звільняються від ЄСВ.

ФОП III групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до лав ЗСУ, інших захисних формувань, зокрема тероборони.

звільнення від сплати податку землю та орендної плати за землю державної та комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії.



«Все це — на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення», — повідомив Президент.

Відстрочка сплати податків для підприємств, не здатних їх сплатити. Скасування нагляду та перевірок, крім контролю цін. Малий бізнес отримав звільнення від ЄСВ. Наступним кроком може стати держзамовлення на гуманітарку та товари подвійного призначення, вважає експерт.

«Зараз найважливіше, щоб бізнес просто працював у тилових зонах, де немає війни», — каже експерт Павло Кухта.

Він закликає бізнеси зі Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Ужгорода та інших регіонів, де ситуація спокійна, працювати.

«Немає жодного сенсу в тому, що там закриті магазини, перукарні та інші бізнеси, які потрібні людям. Через ці регіони проходять мільйони біженців. Вони мають звичайні людські потреби, які потрібно обслуговувати. Це нормальне економічне життя, і в тилу воно має працювати», — переконаний Кухта.

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