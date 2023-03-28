В Минфине посчитали, сколько денег необходимо Украине для покрытия насущных потребностей — Finance.ua
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В Минфине посчитали, сколько денег необходимо Украине для покрытия насущных потребностей

Казна и Политика
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В Минфине посчитали, сколько денег необходимо Украине для покрытия насущных потребностей
В Минфине посчитали, сколько денег необходимо Украине для покрытия насущных потребностей
В этом году на покрытие самых неотложных потребностей Украине необходимо 14 миллиардов долларов.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время онлайн-включения на первом мероприятии в рамках вновь созданной Платформы по восстановлению Украины.
Марченко напомнил, что на прошлой неделе Всемирный банк провел оценку потерь Украины в результате российской агрессии и объявил, что потребность в восстановлении оценивается на уровне $411 млрд.
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«Самые критичные потребности на 2023 год составляют уже $14 миллиардов. Мы сейчас активно занимаемся поиском возможных источников, как нам профинансировать эту потребность», — сказал глава Минфина.
Он объяснил, что эта сумма необходима не только для восстановления жилья, социальной инфраструктуры, школ, больниц, детских домов, но и для восстановления бизнеса, создания условий для его работы.
Украина определила пять приоритетов для восстановления на этом этапе: энергетическая инфраструктура, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критическая и социальная инфраструктура, поддержка малого и среднего бизнеса, — перечислил Марченко и остановился коротко на каждой позиции.
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С октября прошлого года энергетическая инфраструктура Украины подверглась 14 ракетным атакам, повреждена почти половина электростанций, проинформировал Марченко, назвав это «энергетическим террором». В последнее время восстановлены ключевые возможности для поставки электроэнергии, но остается необходимость в ремонте уничтоженной инфраструктуры, отметил он.
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По словам министра, в Украине «имеют риск быть заминированными» 250 тыс. кв. км — это больше территории Великобритании. На разминирование в этом году нужно не менее $400 млн.
За границу вынуждены были уехать 8,1 млн украинцев, 5,4 млн стали внутренними переселенцами. Многие беженцы хотят вернуться домой, но просто некуда. «Критически важно найти возможность построить жилье, потребность оценивается в $1,9 млрд», — сказал Марченко.
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На восстановление мостов, дорог, учебных заведений и другой социальной инфраструктуры, по его словам, в 2023 году необходимо $5,7 млрд.
Украина не сможет поставить экономику на ноги без привлечения инвестиций извне, констатировал глава Минфина. Потребность в поддержке бизнеса эксперты оценивают в $2,7 млрд.
«Это наиболее критические вопросы», — пояснил Марченко. Он отметил важность Межведомственной донорской координационной платформы, одним из руководителей которой является. Второе ее заседание состоится 5 апреля. Будет обсуждаться, в частности, отчет Всемирного банка о вреде, причиненном российской агрессией Украине. Также планируется подготовить конкретные проекты, которые будут представлены партнерам.
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Создание 27 марта в Берлине Платформы по восстановлению Украины Марченко назвал чрезвычайно важным событием: «Мы заинтересованы в развитии такого рода платформ, вовлечении бизнеса в процесс восстановления Украины».
Глава Минфина указал на беспрецедентный масштаб угроз и вызовов, перед которыми стоит Украина, которая вынуждена отражать агрессию страны, «которая в десятки раз сильнее нас экономически и финансово». Но при этом Украина уже год сражается, в том числе благодаря поддержке наших партнеров.
Одним из основных партнеров Украины по борьбе за независимость является федеральное правительство Германии, подчеркнул Марченко. Он напомнил, что в прошлом году наша страна получила от правительства ФРГ $1,6 млрд грантовой помощи, а больше предоставили только Соединенные Штаты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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