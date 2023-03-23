Всемирный банк назвал сумму восстановления экономики Украины — Finance.ua

Всемирный банк назвал сумму восстановления экономики Украины Сегодня 08:04 — Казна и Политика

Всемирный банк назвал сумму восстановления экономики Украины

Восстановление экономики Украины после вторжения россии обойдется в 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году.

Об этом сообщает Reuters

Сумма выросла по сравнению с оценкой в 349 млрд долларов, опубликованной в сентябре прошлого года.

По данным экспресс-оценки потребностей, Украине понадобится 14 млрд долларов для критических и приоритетных инвестиций в реконструкцию и восстановление в 2023 году, что потребует 11 млрд долларов финансирования сверх того, что предусмотрено в бюджете Украины на 2023 год.

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Около 22% потребностей приходится на транспорт, на жилье — 17%, энергетику — 11% и сельское хозяйство — 7%.

Наибольший пропорциональный рост произошел в энергетике, где ущерб более чем в пять раз превысил уровень июня 2022 года, сообщает Всемирный банк.

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Наибольшие скачки произошли в прифронтовых регионах, таких как Донецк, Харьков, Луганск и Херсон, которые с октября подверглись сильным ракетным ударам со стороны россии.

Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде высоко оценила устойчивость и решительность Украины в решении неотложных задач по восстановлению и реконструкции.

«Продолжение поддержки Украины — это инвестиции как в страну, так и в мировую экономику. Поддержка партнеров по развитию для государственных инвестиций должна быть дополнена значительными частными инвестициями, чтобы увеличить доступное финансирование для восстановления», — сказала она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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