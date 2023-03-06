Зеленский анонсировал восстановление украинской инфраструктуры — Finance.ua

Зеленский анонсировал восстановление украинской инфраструктуры Сегодня 10:30 — Казна и Политика

К следующему отопительному сезону следует усилить защиту энергообъектов, восстановить разрушенную врагом инфраструктуру.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении

Он отметил, что на прошлой неделе есть несколько важных результатов, в частности работа над тем, чтобы россия понесла ответственность за агрессию.

По его словам, второй важный результат этой недели — это энергетика, это начало подготовки к следующему отопительному сезону. При этом добавил, что прорабатываются все сценарии и будет сделано все, чтобы подойти к следующей зиме, готовым к любой угрозе.

Зеленский подчеркнул, что за полгода энергетики, члены правительства, сектор безопасности и обороны и все причастные должны усилить защиту энергообъектов, восстановить ту инфраструктуру, которая была разрушена российскими ударами за истекшие полгода, дать больше возможностей людям в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы они могли на своей частной территории, на своих частных объектах генерировать и поставлять электричество.

«Это большая работа, она уже началась», — отметил он.

Также президент Украины сказал, что третьим результатом недели в сфере международных отношений является, в частности, возобновление контактов на высшем уровне с Бразилией. Зеленский отметил, что разговаривал также с президентом Швейцарии.

«А еще — Нидерланды, Латвия, Эстония, Европарламент и другие структуры Евросоюза. Со всеми ими за неделю есть новые договоренности, новое движение к нашим общим целям, новый потенциал сотрудничества», — подчеркнул он.

УНІАН По материалам:

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