Полноценное восстановление экономики начнется с 2024 года — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Полноценное восстановление экономики начнется с 2024 года — НБУ

Казна и Политика
42
В 2023 году, несмотря на продолжение войны, экономика может избежать падения. НБУ прогнозирует, что реальный ВВП в этом году вырастет на 0,3%. Это небольшой рост, но он будет свидетельствовать об устойчивости экономики перед тяжелыми вызовами.
Об этом говорится в отчете НБУ.
Полноценное восстановление экономики начнется с 2024 года. Поможет прежде всего уменьшение рисков безопасности, что является ключевым предположением прогноза НБУ. В результате будут постепенно расти доходы, предприятия получат возможность перезапуститься на деоккупированных территориях, черноморские порты — возобновить полноценную работу, а аграрии — увеличить урожаи.
Полноценное восстановление экономики начнется с 2024 года — НБУ
Место для вашей рекламы
Инфляция в дальнейшем будет снижаться. НБУ ожидает, что в этом году темпы роста потребительских цен замедлятся ниже 19% благодаря, в частности, мерам НБУ и снижению мировой инфляции. В последующие годы вместе с уменьшением рисков безопасности и началом восстановления Украины инфляция замедлится еще ощутимее — до 10,4% в 2024 и 6,7% в 2025 году.
👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
Ставки по гривневым депозитам будут расти. Этот процесс начался с июня прошлого года, и уже у некоторых банков доходность депозитов находится в диапазоне 15–20%. В начале этого года несколько крупных банков объявили о дальнейшем повышении процентов по гривневым вкладам. Следовательно, у граждан и бизнеса появляется больше возможностей защититься от инфляции.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.