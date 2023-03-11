Полноценное восстановление экономики начнется с 2024 года — НБУ Сегодня 14:34 — Казна и Политика

В 2023 году, несмотря на продолжение войны, экономика может избежать падения. НБУ прогнозирует, что реальный ВВП в этом году вырастет на 0,3%. Это небольшой рост, но он будет свидетельствовать об устойчивости экономики перед тяжелыми вызовами.

Об этом говорится в отчете НБУ.

Полноценное восстановление экономики начнется с 2024 года. Поможет прежде всего уменьшение рисков безопасности, что является ключевым предположением прогноза НБУ. В результате будут постепенно расти доходы, предприятия получат возможность перезапуститься на деоккупированных территориях, черноморские порты — возобновить полноценную работу, а аграрии — увеличить урожаи.

Инфляция в дальнейшем будет снижаться. НБУ ожидает, что в этом году темпы роста потребительских цен замедлятся ниже 19% благодаря, в частности, мерам НБУ и снижению мировой инфляции. В последующие годы вместе с уменьшением рисков безопасности и началом восстановления Украины инфляция замедлится еще ощутимее — до 10,4% в 2024 и 6,7% в 2025 году.

Ставки по гривневым депозитам будут расти. Этот процесс начался с июня прошлого года, и уже у некоторых банков доходность депозитов находится в диапазоне 15–20%. В начале этого года несколько крупных банков объявили о дальнейшем повышении процентов по гривневым вкладам. Следовательно, у граждан и бизнеса появляется больше возможностей защититься от инфляции.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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