Страны НАТО за год предоставили Украине 120 миллиардов долларов помощи — Finance.ua

Страны НАТО за год предоставили Украине 120 миллиардов долларов помощи
С момента полномасштабного вторжения члены НАТО оказали беспрецедентную финансовую поддержку Украине, предоставив около 120 миллиардов долларов (4,56 трлн грн) военной, гуманитарной и финансовой помощи в 2022 году.
Больше всего средств выделили США. Они являются крупнейшим отдельным донором, а Европа и Канада предоставили более половины общей помощи, сообщается в отчете генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
Европейцы также приняли около пяти миллионов беженцев из Украины, обеспечив их всем необходимым.
Если сравнить эту сумму с бюджетом Украины на 2023 год, то эта помощь в 3,5 раза превышает дефицит бюджета — 1,279 трлн грн.
Стабильная финансовая помощь партнеров обеспечивает регулярную выплату зарплат и пенсий в Украине. Без этих денег украинцы могли бы недополучать подобные выплаты, заявляли ранее в правительстве.
Также Украина достигла договоренности с МВФ на уровне менеджмента о программе EFF на $15,6 млрд.
Кроме того, Европейский Союз выплатил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из общего пакета на 18 млрд евро.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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