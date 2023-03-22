С начала года Украина получила от Евросоюза €4,7 миллиарда — Finance.ua

С начала года Украина получила от Евросоюза €4,7 миллиарда Сегодня 15:46 — Казна и Политика

С начала года Украина получила от Евросоюза €4,7 миллиарда

С начала года Украина получила от Европейского Союза 4,7 млрд евро финансовой помощи. Эти средства позволяют поддержать социальную сферу в условиях военных действий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 21 марта.

«В общей сложности с начала года финансовая помощь от Евросоюза уже составила 4,7 млрд евро. Эти средства позволят нам удержать макрофинансовую стабильность, выплачивать социальные пособия, пенсии, финансировать в полной мере зарплаты учителям и врачам», — отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина совместно с европейскими партнерами готовит масштабную программу обновления уже на этот год. Для этого формируется эффективная инфраструктура восстановления, качественные проекты и процедуры на основе европейских правил.

Напомним, 21 марта Украина получила 1,5 млрд евро в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи (МФД) от ЕС. Указанное финансирование — это второй транш льготной кредитной программы на 2023 год, общий объем которой составляет 18 млрд евро.

Первый транш в размере 3 млрд евро Украина получила в январе 2023 года. Следующие транши Украина будет получать в течение 2023 года с учетом выполнения ею согласованных сторонами условий. С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 11,7 млрд евро макрофинансовой помощи.

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Укрінформ По материалам:

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