С начала года Украина получила от Евросоюза €4,7 миллиарда — Finance.ua
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С начала года Украина получила от Евросоюза €4,7 миллиарда

Казна и Политика
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С начала года Украина получила от Евросоюза €4,7 миллиарда
С начала года Украина получила от Евросоюза €4,7 миллиарда
С начала года Украина получила от Европейского Союза 4,7 млрд евро финансовой помощи. Эти средства позволяют поддержать социальную сферу в условиях военных действий.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 21 марта.
«В общей сложности с начала года финансовая помощь от Евросоюза уже составила 4,7 млрд евро. Эти средства позволят нам удержать макрофинансовую стабильность, выплачивать социальные пособия, пенсии, финансировать в полной мере зарплаты учителям и врачам», — отметил глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина совместно с европейскими партнерами готовит масштабную программу обновления уже на этот год. Для этого формируется эффективная инфраструктура восстановления, качественные проекты и процедуры на основе европейских правил.
Напомним, 21 марта Украина получила 1,5 млрд евро в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи (МФД) от ЕС. Указанное финансирование — это второй транш льготной кредитной программы на 2023 год, общий объем которой составляет 18 млрд евро.
Первый транш в размере 3 млрд евро Украина получила в январе 2023 года. Следующие транши Украина будет получать в течение 2023 года с учетом выполнения ею согласованных сторонами условий. С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 11,7 млрд евро макрофинансовой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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