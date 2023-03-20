США до сентября планируют передать Украине помощь на $7,4 миллиарда — Finance.ua

США до сентября планируют передать Украине помощь на $7,4 миллиарда Сегодня 16:14 — Казна и Политика

США до сентября планируют передать Украине помощь на $7,4 миллиарда

Соединенные Штаты Америки планируют продолжать масштабную гуманитарную и бюджетную поддержку Украины в условиях противостояния в войне, развязанной россией, и рассчитывают передать украинской стороне $7,4 миллиарда помощи до сентября.

Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при Организации Линда Томас-Гринфилд.

«Соединенные Штаты после вторжения (рф. — Ред.) предоставили почти $2 миллиарда гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается в Украине и регионе. И мы передали правительству Украины почти $15,5 миллиарда прямой бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Мы планируем предоставить дополнительные $7,4 миллиарда до сентября», — отметила представительница США.

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В этой связи она призвала остальное международное сообщество продолжать прилагать усилия для поддержки украинцев.

Томас Гринфилд напомнила, что 15 февраля ООН объявила о необходимости привлечь $3,9 миллиарда для агентств и неправительственных организаций для обеспечения гуманитарной помощью людей в Украине, а также $1,7 миллиарда для поддержки стран, принимающих миллионы украинских беженцев.

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Однако, подчеркнула представитель США, необходимо идти дальше.

«Просто финансирования недостаточно. Члены Совета Безопасности должны настаивать на беспрепятственном гуманитарном доступе на всей территории Украины, как в прошлом месяце это сделало 141 государство-член», — подчеркнула глава миссии США при ООН.

Она также подчеркнула необходимость прекратить атаки рф по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины, которые, в том числе, препятствуют доставке гуманитарной помощи во временно оккупированные регионы Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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