США до сентября планируют передать Украине помощь на $7,4 миллиарда — Finance.ua

США до сентября планируют передать Украине помощь на $7,4 миллиарда
Соединенные Штаты Америки планируют продолжать масштабную гуманитарную и бюджетную поддержку Украины в условиях противостояния в войне, развязанной россией, и рассчитывают передать украинской стороне $7,4 миллиарда помощи до сентября.
Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при Организации Линда Томас-Гринфилд.
«Соединенные Штаты после вторжения (рф. — Ред.) предоставили почти $2 миллиарда гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается в Украине и регионе. И мы передали правительству Украины почти $15,5 миллиарда прямой бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Мы планируем предоставить дополнительные $7,4 миллиарда до сентября», — отметила представительница США.
В этой связи она призвала остальное международное сообщество продолжать прилагать усилия для поддержки украинцев.
Томас Гринфилд напомнила, что 15 февраля ООН объявила о необходимости привлечь $3,9 миллиарда для агентств и неправительственных организаций для обеспечения гуманитарной помощью людей в Украине, а также $1,7 миллиарда для поддержки стран, принимающих миллионы украинских беженцев.
Однако, подчеркнула представитель США, необходимо идти дальше.
«Просто финансирования недостаточно. Члены Совета Безопасности должны настаивать на беспрепятственном гуманитарном доступе на всей территории Украины, как в прошлом месяце это сделало 141 государство-член», — подчеркнула глава миссии США при ООН.
Она также подчеркнула необходимость прекратить атаки рф по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины, которые, в том числе, препятствуют доставке гуманитарной помощи во временно оккупированные регионы Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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