США до сентября планируют передать Украине помощь на $7,4 миллиарда — Finance.ua
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США до сентября планируют передать Украине помощь на $7,4 миллиарда

Казна и Политика
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США до сентября планируют передать Украине помощь на $7,4 миллиарда
США до сентября планируют передать Украине помощь на $7,4 миллиарда
Соединенные Штаты Америки планируют продолжать масштабную гуманитарную и бюджетную поддержку Украины в условиях противостояния в войне, развязанной россией, и рассчитывают передать украинской стороне $7,4 миллиарда помощи до сентября.
Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при Организации Линда Томас-Гринфилд.
«Соединенные Штаты после вторжения (рф. — Ред.) предоставили почти $2 миллиарда гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается в Украине и регионе. И мы передали правительству Украины почти $15,5 миллиарда прямой бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Мы планируем предоставить дополнительные $7,4 миллиарда до сентября», — отметила представительница США.
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В этой связи она призвала остальное международное сообщество продолжать прилагать усилия для поддержки украинцев.
Томас Гринфилд напомнила, что 15 февраля ООН объявила о необходимости привлечь $3,9 миллиарда для агентств и неправительственных организаций для обеспечения гуманитарной помощью людей в Украине, а также $1,7 миллиарда для поддержки стран, принимающих миллионы украинских беженцев.
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Однако, подчеркнула представитель США, необходимо идти дальше.
«Просто финансирования недостаточно. Члены Совета Безопасности должны настаивать на беспрепятственном гуманитарном доступе на всей территории Украины, как в прошлом месяце это сделало 141 государство-член», — подчеркнула глава миссии США при ООН.
Она также подчеркнула необходимость прекратить атаки рф по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины, которые, в том числе, препятствуют доставке гуманитарной помощи во временно оккупированные регионы Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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