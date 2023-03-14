В США еще на год продлили срок пребывания для украинцев — Finance.ua
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В США еще на год продлили срок пребывания для украинцев

Личные финансы
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В США еще на год продлили срок пребывания для украинцев
В США еще на год продлили срок пребывания для украинцев
У граждан Украины, год назад сбежавших от войны, завершается срок временной защиты в США. Между тем, администрация Байдена разрешила беженцам оставаться в Соединенных Штатах дольше.
Об этом пишет Associated Press.
Министерство национальной безопасности США продлило еще на год срок пребывания граждан Украины, прибывших на территорию страны после 24 февраля 2022 года. Это решение упрощает для украинцев условия пребывания в Америке.

Украинцы могут оставаться в США еще в течение года

Новое решение касается, прежде всего, тех граждан Украины и их ближайших родственников, которые прибыли в США до старта программы помощи «Единение для Украины». Дело в том, что эти мигранты получили тогда годичное разрешение на гуманитарное пребывание. Таких насчитывается около 20 тысяч человек.
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Тем временем беженцы, въехавшие на территорию Соединенных Штатов в рамках программы «Единение для Украины», получили вид на пребывание в стране на 2 года.
Поэтому в течение следующего месяца Министерство нацбезопасности США будет рассматривать дела украинцев, которые отвечают условиям, начиная с тех, кто прибыл раньше всех.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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