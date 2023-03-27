Минфин заявил о сокращении госдолга Украины — Finance.ua

Минфин заявил о сокращении госдолга Украины Сегодня 14:02 — Казна и Политика

Минфин заявил о сокращении госдолга Украины

По состоянию на 28 февраля государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4 242,16 млрд гривен или 116,01 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов за понедельник, 27 марта.

Как отмечается, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 2 738,27 млрд грн (64,55% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 74,88 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 503,89 млрд грн (35,45%) или 41,13 млрд долл. США.

Государственный долг Украины составил 3 882,90 млрд грн (91,53% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 106,18 млрд долл. США:

государственный внешний долг составил 2 450,45 млрд грн (57,76% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 67,01 млрд долл. США;

государственный внутренний долг составил 1 432,45 млрд грн (33,77% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 39,17 млрд долл. США.

Гарантированный государством долг Украины составил 359,26 млрд грн (8,47%) или 9,82 млрд долл. США, в том числе:

гарантированный государством внешний долг — 287,82 млрд грн (6,78%) или 7,87 млрд долл. США;

гарантированный государством внутренний долг — 71,44 млрд грн (1,68%) или 1,95 млрд долл. США.

В феврале 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 21,62 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 0,59 млрд дол. США.

В феврале Украина не получала больших кредитов. А дефицит госбюджета в большинстве своем финансировался за счет грантов. По данным НБУ, на валютные счета правительства в феврале поступило около 2,4 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд долларов получено от Всемирного банка, в том числе 1,2 млрд долларов — от США (через трастовый фонд Всемирного банка); 330 млн долларов — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Напомним, по итогам января 2023 года объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос более чем на $5 млрд и превысил $116 млрд.

Ранее был обнародован календарь выплаты долгов Украины в этом году. В общей сложности страна должна выплатить более 13 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

с момента полномасштабного вторжения члены НАТО оказали беспрецедентную финансовую поддержку Украине, предоставив около 120 миллиардов долларов (4,56 трлн грн) военной, гуманитарной и финансовой помощи в 2022 году;

Соединенные Штаты Америки планируют продолжать масштабную гуманитарную и бюджетную поддержку Украины в условиях ее противостояния в войне, развязанной россией, и рассчитывают передать украинской стороне $7,4 миллиарда помощи до сентября;



с момента полномасштабного российского вторжения США предоставили Украине более 14 млрд долларов финансовой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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