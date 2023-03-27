Страны G7 отсрочили погашение долгов Украины до 2027 года — Finance.ua

Страны G7 отсрочили погашение долгов Украины до 2027 года Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Страны G7 отсрочили погашение долгов Украины до 2027 года

Группа кредиторов Украины предоставила финансовые гарантии поддержки одобрения МВФ новой кредитной программы для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции.

В группу кредиторов Украины входят страны G7: США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Япония.

Представители группы кредиторов Украины (ГКУ) 23 марта провели встречу в присутствии представителей Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, чтобы предоставить гарантии финансирования для поддержки одобрения исполнительным советом МВФ предложенной программы для Украины, которая поможет восстановить макроэкономическую стабильность страны.

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Украина достигла с МВФ соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по заключению новой программы расширенного финансирования на $15,6 млрд. Программа рассчитана на четыре года, поэтому МВФ требует заверения, что ГКУ не будет требовать от Украины уплаты ее долгов до 2027 года.

В ходе встречи МВФ дал описание экономической и финансовой ситуации в стране, свою оценку экономических перспектив Украины и дефицита финансирования в 2023-2027 годах и свой анализ устойчивости долга.

Предоставление гарантий финансирования ГКУ предусматривает:

продление паузы (standstill) с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027 годы);

дополнительный режим долговых обязательств для восстановления устойчивости долга, как только ситуация стабилизируется или не позднее окончания программы МВФ (2027).

Страны G7 рассчитывают, что владельцы еврооблигаций также не будут получать долговые выплаты до 2027 года.

«ГКУ обеспечит режим долга в соответствии с параметрами программы МВФ при условии, что частные внешние кредиторы обеспечат режим долга, по крайней мере, такой же благоприятный», — говорится в сообщении.

В августе 2022 года Украина получила согласие от держателей еврооблигаций на отсрочку выплат и сроки погашения по ним на два года. Держатели ВВП-варрантов Украины также согласились на реструктуризацию. В ноябре в Офисе президента анонсировали окончательную реструктуризацию долга «ближе к окончанию войны».

Кроме того, ГКУ сейчас призывает всех других официальных двусторонних кредиторов быстро достичь соглашения с Украиной о по крайней мере столь же благоприятном режиме долга.

В группу наблюдателей ГКУ входят Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

ГКУ будет продолжать тесно координировать и оценивать ситуацию при поддержке МВФ и Всемирного банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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