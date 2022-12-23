Бюджетная поддержка Украины: G7 обещает $32 млрд в 2023 году — Finance.ua

Бюджетная поддержка Украины: G7 обещает $32 млрд в 2023 году Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Министры финансов стран «Группы семи» по итогам встречи в четверг объявили о намерениях направить до 32 миллиардов долларов бюджетной поддержки Украине и при необходимости увеличить эту сумму.

Об этом говорится в совместном заявлении глав министерств финансов G7.

«Чтобы подчеркнуть нашу неуклонную приверженность поддержке Украины вместе с международным сообществом, сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической поддержке в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины: на 2023 год мы уже мобилизовали до 32 миллиардов долларов США бюджетной и экономической поддержки для Украины и продолжаем добиваться дальнейшего прогресса», — отмечают они.

Главы минфинов государств «Группы семи» уточняют, что в эту сумму входят, среди прочего, утвержденная Европейским Союзом программа макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро, бюджетная помощь США, предусмотренная в законопроекте, ожидающем одобрения, а также кредит Всемирного банка под гарантии Великобритании.

«Мы готовы сделать больше, если это будет необходимо, в плане бюджетной и экономической поддержки в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничества в сфере развития и поддержки на ранней стадии восстановления. Мы также настоятельно призываем других доноров усилить свою поддержку», — говорится в заявлении. В «Группе семи» также напомнили, что в течение 2022 года привлекли для бюджетных нужд Украины 32,7 миллиарда долларов.

Напомним, в Сенате Соединенных Штатов Америки утвердили федеральный бюджет на 2023 год — 1,7 трлн долларов. В него включили 44 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.

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Економічна Правда По материалам:

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