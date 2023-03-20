МВФ изменил правила кредитования для будущей программы поддержки Украины — Finance.ua
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МВФ изменил правила кредитования для будущей программы поддержки Украины

Казна и Политика
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МВФ изменил правила кредитования для будущей программы поддержки Украины
МВФ изменил правила кредитования для будущей программы поддержки Украины
Международный валютный фонд одобрил изменения в свои правила кредитования, которые позволяют ему помогать странам, сталкивающимся с чрезвычайно высокой неопределенностью.
Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.
В заявлении отмечается, что изменения применяются в ситуациях, связанных с экзогенными шоками, которые не поддаются контролю со стороны властей страны и не влияют на ее экономическую политику. Соответствующие изменения открывают путь для финансовой поддержки Украины.
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Одобряя изменения в политике финансовых гарантий, исполнительный совет отметил, что реализация программы, поддерживаемой фондом, в случаях чрезвычайно высокой неопределенности потребует тщательной оценки того, будет ли такой план осуществимым и надежным, учитывая его возможные характеристики риска.
Фонд традиционно предоставлял займы только тем странам, которые имеют четкий план погашения задолженности, чтобы обеспечить возможность продления кредитования других стран.

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд готов предоставить значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить более 15 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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