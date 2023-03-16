Достигнут существенный прогресс. Миссия МВФ завершила работу по новой программе с Украиной — Finance.ua

Достигнут существенный прогресс. Миссия МВФ завершила работу по новой программе с Украиной
Представительство МВФ в Украине объявило результаты недельной миссии Фонда, которая проходила в Варшаве.
«Миссия Международного валютного фонда во главе с господином Гевином Греем провела с 8 по 15 марта обсуждение мер экономической политики с представителями власти Украины в Варшаве, Польша, по их запросу по программе, которая будет поддерживаться Фондом», — заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.
Однако переговоры до сих пор не завершены.
«Обсуждение между специалистами МВФ и представителями власти Украины было продуктивным. Был достигнут заметно существенный прогресс на пути к согласованию ряда мер, которые могли бы лечь в основу программы, поддержанной Фондом. Опираясь на это продвижение, эксперты МВФ и власти Украины рассчитывают на завершение дискуссий в ближайшие дни», — говорится в заявлении.
Правительство надеется на $5 млрд от МВФ в текущем году из общего объема в $15 млрд.
Международный валютный фонд 8 марта начал дискуссии с представителями властей Украины по поводу потенциальной программы.
Миссия Международного валютного фонда посвящена обсуждению потенциальной программы расширенного финансирования.
Подготовка к работе миссии проводилась онлайн, а сама миссия будет работать в гибридном формате: оффлайн и онлайн-встречи.
В НБУ рассчитывают на четырехлетнюю программу с МВФ.
От украинской стороны участие в дискуссиях принимали представители Министерства финансов, Национального банка, а также других органов, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.
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«В основу общей концепции программы, которая будет обсуждаться во время работы миссии, заложено продолжение курса Украины на евроинтеграцию, в частности, приведение национального законодательства Украины к стандартам и нормам ЕС. Также обязательства Украины будут касаться монетарной, бюджетной, налоговой политики, обеспечения ценовой и финансовой стабильности и эффективного функционирования внутреннего долгового рынка», — сообщили в НБУ.
Программа расширенного финансирования будет два этапа — военный и послевоенный — и продлится четыре года.
«Мы стремимся в течение марта достичь соглашения с миссией МВФ по Программе расширенного финансирования и выйти с этим соглашением на рассмотрение Совета директоров МВФ. Опыт прохождения Мониторинговой программы подтвердил возможность Украины выполнять взятые на себя обязательства и готовность воплощать реформы, несмотря на продолжение полномасштабной войны. Мы настроены на продуктивную дискуссию и поиск совместных решений», — уверен глава НБУ Андрей Пышный.
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