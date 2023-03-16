Достигнут существенный прогресс. Миссия МВФ завершила работу по новой программе с Украиной — Finance.ua

Достигнут существенный прогресс. Миссия МВФ завершила работу по новой программе с Украиной Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Достигнут существенный прогресс. Миссия МВФ завершила работу по новой программе с Украиной

Представительство МВФ в Украине объявило результаты недельной миссии Фонда, которая проходила в Варшаве.

«Миссия Международного валютного фонда во главе с господином Гевином Греем провела с 8 по 15 марта обсуждение мер экономической политики с представителями власти Украины в Варшаве, Польша, по их запросу по программе, которая будет поддерживаться Фондом», — заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Однако переговоры до сих пор не завершены.

Читайте также В НБУ рассказали об обязательствах Украины в отношении предстоящей программы с МВФ

«Обсуждение между специалистами МВФ и представителями власти Украины было продуктивным. Был достигнут заметно существенный прогресс на пути к согласованию ряда мер, которые могли бы лечь в основу программы, поддержанной Фондом. Опираясь на это продвижение, эксперты МВФ и власти Украины рассчитывают на завершение дискуссий в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

Правительство надеется на $5 млрд от МВФ в текущем году из общего объема в $15 млрд.

Международный валютный фонд 8 марта начал дискуссии с представителями властей Украины по поводу потенциальной программы.

Читайте также Сколько Украина получит от МВФ и стран-партнеров уже в этом году

Миссия Международного валютного фонда посвящена обсуждению потенциальной программы расширенного финансирования.

Подготовка к работе миссии проводилась онлайн, а сама миссия будет работать в гибридном формате: оффлайн и онлайн-встречи.

В НБУ рассчитывают на четырехлетнюю программу с МВФ.

От украинской стороны участие в дискуссиях принимали представители Министерства финансов, Национального банка, а также других органов, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.

Читайте также МВФ направит значительный кредит для Украины

«В основу общей концепции программы, которая будет обсуждаться во время работы миссии, заложено продолжение курса Украины на евроинтеграцию, в частности, приведение национального законодательства Украины к стандартам и нормам ЕС. Также обязательства Украины будут касаться монетарной, бюджетной, налоговой политики, обеспечения ценовой и финансовой стабильности и эффективного функционирования внутреннего долгового рынка», — сообщили в НБУ.

Программа расширенного финансирования будет два этапа — военный и послевоенный — и продлится четыре года.

«Мы стремимся в течение марта достичь соглашения с миссией МВФ по Программе расширенного финансирования и выйти с этим соглашением на рассмотрение Совета директоров МВФ. Опыт прохождения Мониторинговой программы подтвердил возможность Украины выполнять взятые на себя обязательства и готовность воплощать реформы, несмотря на продолжение полномасштабной войны. Мы настроены на продуктивную дискуссию и поиск совместных решений», — уверен глава НБУ Андрей Пышный.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.