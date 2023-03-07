Сколько Украина получит от МВФ и стран-партнеров уже в этом году — Finance.ua

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Сколько Украина получит от МВФ и стран-партнеров уже в этом году

Казна и Политика
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Сколько Украина получит от МВФ и стран-партнеров уже в этом году
Сколько Украина получит от МВФ и стран-партнеров уже в этом году
Новая программа Украины с МВФ предусматривает финансирование в сумме $15 млрд, из которых $5 млрд Украина получит уже в 2023 году.
Об этом в интервью Фокусу рассказал народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Мы не получаем сейчас средств от фонда, но успешное выполнение мониторинговой программы предполагает переход к следующему этапу — разработке новой кредитной программы с МВФ, по которой мы планируем завершить переговоры уже в этом месяце (у нас запланированы встречи в Варшаве с представителями МВФ с 8 по 15 марта). Параметры новой программы — $15 млрд на 4 года и на этот год — $5 млрд», — сообщил Даниил Гетманцев.
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По его словам, следующая программа с МВФ была озвучена по приезду в феврале Кристаллины Георгиевой в Киев.
«На встрече с директором-распорядителем МВФ, кстати, была четко отмечена нецелесообразность каких-либо налоговых экспериментов и головокружительных идей в налогообложении. Это было конкретно подчеркнуто на встрече. И было подтверждено, что новая программа с МВФ будет», — говорит Гетманцев.
Народный депутат подчеркнул, что у МВФ есть несколько важных требований к Украине для предоставления финансирования.
Самыми главными, по словам Даниила Гетманцева, являются следующие требования МВФ:
  • активизация рынка внутренних заимствований для устранения зависимости от эмиссионного финансирования;
  • создание условий для ослабления валютных ограничений и диагностики банков;
  • обновление стратегии финансового сектора;
  • учет потребности в увеличении расходов — критических расходов на восстановление и социальную защиту;
  • увеличение налоговых поступлений, в частности, через улучшение администрирования доходов и возврат налоговой политики к довоенным настройкам.
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«Помимо этого, МВФ предлагает запуск в Украине нового инструмента — Mid-term revenue strategy-документа, который должен определять политику государственных доходов на ближайшие 5 лет. Собственно, указанная стратегия была уже разработана в рамках Плана восстановления Украины от последствий войны. Но она требует формализации и утверждения. Также МВФ настаивает на воздержании от любых шагов, направленных на уменьшение налоговых поступлений. И речь идет о продолжении реформ, направленных на укрепление публичного управления, борьбу с коррупцией и обеспечение верховенства права», — пояснил Даниил Гетманцев.
По словам главы налогового комитета, Украина также рассчитывает на другую финансовую помощь — от ряда стран-партнеров:
  • США выделяют для Украины $45 млрд;
  • Евросоюз — $18 млрд;
  • страны G7 — $39 млрд;
  • Норвегия — $7,5 млрд;
  • Япония — $5,5 млрд;
  • Всемирный банк — $2,5 млрд.
«В целом на 2023 год нам нужно $55 млрд дополнительного финансирования ($38 млрд на бюджет и $17 млрд — Fast Recovery). Уже знаем, что средства на финансирование бюджета будут, и чувствуем себя уверенно, на скорое восстановление — уже есть весомая часть», — сообщил Даниил Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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