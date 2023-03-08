В НБУ рассказали об обязательствах Украины в отношении предстоящей программы с МВФ — Finance.ua
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В НБУ рассказали об обязательствах Украины в отношении предстоящей программы с МВФ

Казна и Политика
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В НБУ рассказали об обязательствах Украины в отношении предстоящей программы с МВФ
В НБУ рассказали об обязательствах Украины в отношении предстоящей программы с МВФ
Миссия МВФ в отношении Украины начала работу — команда Украины рассчитывает, что программа расширенного финансирования будет четко структурирована на два этапа — военный и послевоенный — и продлится четыре года.
Об этом заявили в НБУ.
Подготовка к работе миссии проводилась онлайн, а сама миссия будет работать в гибридном формате. Предусмотрены многочисленные оффлайн и онлайн-встречи. В состав команды Украины войдут представители Национального банка, Министерства финансов Украины и других ведомств.
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В основу общей концепции программы, которая будет обсуждаться во время работы миссии, заложено продолжение курса Украины на евроинтеграцию, в частности, приведение национального законодательства Украины к стандартам и нормам ЕС.
Также обязательства Украины будут касаться монетарной, бюджетной, налоговой политики, обеспечения ценовой и финансовой стабильности и эффективного функционирования внутреннего долгового рынка.
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«Мы стремимся в течение марта достичь соглашения с миссией МВФ по Программе расширенного финансирования и выйти с этим соглашением на рассмотрение Совета директоров МВФ. Опыт прохождения Мониторинговой программы подтвердил способность Украины выполнять взятые на себя обязательства и готовность воплощать реформы, несмотря на продолжение полномасштабной войны. Мы настроены на продуктивную дискуссию и поиск совместных решений», — отметил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд 8 марта начал дискуссии с представителями властей Украины о потенциальной программе;
  • новая программа Украины с МВФ предусматривает финансирование в сумме $15 млрд, из которых $5 млрд Украина получит уже в 2023 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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