Украина намерена отразить в программе с МВФ послевоенное переформатирование налоговой системы — Марченко — Finance.ua
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Украина намерена отразить в программе с МВФ послевоенное переформатирование налоговой системы — Марченко

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Новая программа Международного валютного фонда (МВФ) по мерам налоговой политики будет сосредоточена на улучшении налогового администрирования и может отражать послевоенное переформатирование налоговой системы для привлечения инвестиций и бизнеса, заявил министр финансов Сергей Марченко.
«Меры налоговой политики на 90% будут касаться улучшения налогового администрирования. Не сказал бы, чтобы там (в программе) будут определенные жесткие меры. Более того, мы хотим заложить определенный мостик на послевоенные восстановления и формирование определенной послевоенной конфигурации налоговой реформы», — сказал он в эфире национального телемарафона в среду вечером.
Марченко уточнил, что сейчас такая возможность обсуждается.
«Надеюсь, что в будущей программе найдет отражение возможность переформатирования имеющейся налоговой системы с целью ее привлекательности для развития инвестиций и привлечения бизнеса. Но в части администрирования меры могут быть достаточно серьезными, потому что есть много проблем, много нареканий на налоговое администрирование», — подчеркнул глава Минфина.
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Он отметил, что миссия МВФ будет работать с 8 по 15 марта в Варшаве с представителями Украины над параметрами потенциальной будущей программы.
Как сообщалось, Украина в условиях неготовности МВФ сразу выделять значительное финансирование осенью прошлого года запросила у Фонда четырехмесячную мониторинговую программу с участием совета директоров (PMB), которую Фонд одобрил 20 декабря.
17 февраля в Варшаве завершилась работа миссии МВФ, по итогам которой было сделано заявление о достижении договоренности на уровне персонала (SLA) о досрочном завершении этой программы и переходе к подготовке новой расширенной программы, предусматривающей финансирование. Эта договоренность еще подлежит одобрению советом директоров Фонда.

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Киев надеется, что на смену PMB уже в начале второго квартала 2023 года придет рассчитанная на несколько лет программа расширенного финансирования EFF объемом около $15 млрд, которая может покрыть разрыв в покрытии $38 млрд дефицита госбюджета-2023, который сейчас, по словам премьера Дениса Шмыгаля составляет около $5 млрд.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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