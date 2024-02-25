В Минфине отчитались, какую сумму внешнего финансирования получила Украина в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

В Минфине отчитались, какую сумму внешнего финансирования получила Украина в 2023 году (инфографика)
Украина в 2023 году получила в общей сложности 42,5 млрд долларов внешнего финансирования. 11,6 млрд долларов (27%) от этой суммы — это безвозвратная грантовая помощь.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
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Грантовую помощь предоставили следующие страны: США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Исландия.
Долгосрочное льготное кредитное финансирование привлечено на общую сумму 30,9 млрд долларов, в том числе от:
- ЕС - 19,5 млрд долларов;
- МВФ — 4,5 млрд долларов;
- Японии — 3,4 млрд долларов;
- Канады — 1,8 млрд долларов;
- Великобритании — 1 млрд долларов;
- Всемирного банка — 660 млн долларов;
- Испании — 50 млн долларов.
«Средства от ЕС были привлечены в рамках макрофинансовой помощи. Кредиты в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС имеют 35-летний срок погашения (включая 10-летний льготный период), а расходы на их обслуживание возмещаются ЕС», — заявили в Минфине.
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Напомним, в течение 2023 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 1444 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на $33,9 млрд в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.
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