Германия в 2023 году выделила 50 млн евро на улучшение условий жизни для ВПО — Минреинтеграции Сегодня 19:44 — Казна и Политика

Германия в 2023 году выделила 50 млн евро на улучшение условий жизни для ВПО — Минреинтеграции

В 2023 году Германия выделила 50 миллионов евро на улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о проекте «Улучшение жилищных условий ВПЛ на востоке Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины.

Проект реализуется Международной организацией по миграции (МОМ) при содействии Минреинтеграции и поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через Кредитное учреждение для восстановления (KfW).

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«Цель инициативы заключается в укреплении возможности правительства Украины обеспечить внутренних переселенцев и уязвимые слои населения надлежащими условиями благодаря доступной долгосрочной аренде жилья», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках проекта предусмотрено строительство/реконструкция 24 объектов (1670 квартир) во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях.

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Как свидетельствуют данные ООН по состоянию на 10 октября, более 6,2 миллионов украинцев стали беженцами с начала полномасштабного вторжения россии.

В Организации проинформировали, что более 5,14 миллиона украинских беженцев подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.

Совет Европейского союза продлил срок действия механизма временной защиты для спасающихся от войны украинцев до марта 2025 года.

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