Германия в 2023 году выделила 50 млн евро на улучшение условий жизни для ВПО — Минреинтеграции — Finance.ua
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Германия в 2023 году выделила 50 млн евро на улучшение условий жизни для ВПО — Минреинтеграции

Казна и Политика
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Германия в 2023 году выделила 50 млн евро на улучшение условий жизни для ВПО — Минреинтеграции
Германия в 2023 году выделила 50 млн евро на улучшение условий жизни для ВПО — Минреинтеграции
В 2023 году Германия выделила 50 миллионов евро на улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о проекте «Улучшение жилищных условий ВПЛ на востоке Украины».
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины.
Проект реализуется Международной организацией по миграции (МОМ) при содействии Минреинтеграции и поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через Кредитное учреждение для восстановления (KfW).
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«Цель инициативы заключается в укреплении возможности правительства Украины обеспечить внутренних переселенцев и уязвимые слои населения надлежащими условиями благодаря доступной долгосрочной аренде жилья», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в рамках проекта предусмотрено строительство/реконструкция 24 объектов (1670 квартир) во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях.
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Как свидетельствуют данные ООН по состоянию на 10 октября, более 6,2 миллионов украинцев стали беженцами с начала полномасштабного вторжения россии.
В Организации проинформировали, что более 5,14 миллиона украинских беженцев подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
Совет Европейского союза продлил срок действия механизма временной защиты для спасающихся от войны украинцев до марта 2025 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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