Украина намерена привлечь от Франции 200 млн евро грантов на реконструкцию и восстановление инфраструктуры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина намерена привлечь от Франции 200 млн евро грантов на реконструкцию и восстановление инфраструктуры

Казна и Политика
8
Украина намерена привлечь от Франции 200 млн евро грантов на реконструкцию и восстановление инфраструктуры
Украина намерена привлечь от Франции 200 млн евро грантов на реконструкцию и восстановление инфраструктуры
Кабинет Министров Украины одобрил привлечение от Франции 200 млн евро грантовых средств на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале, решением, принятым на заседании правительства во вторник, одобрен проект грантового соглашения между правительствами Украины и Франции о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины.
Читайте также
Соглашением предусмотрено привлечение грантовых средств правительства Франции в сумме 200 млн евро, которые будут направлены на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры в таких секторах, как здравоохранение, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотвод, переработка отходов, разминирование и цифровые технологии.
Напомним, по данным КSE Institute, сумма ущерба инфраструктуры Украины в результате по состоянию на январь 2024 года достигла почти 155 млрд долларов. На первом месте по сумме убытков остается жилищный фонд. Прямой ущерб от разрушений этих объектов оценивается в $58,9 млрд. Ущерб, причиненный инфраструктуре, на начало 2024 года составляет $36,8 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.