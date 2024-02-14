Украина намерена привлечь от Франции 200 млн евро грантов на реконструкцию и восстановление инфраструктуры — Finance.ua

Украина намерена привлечь от Франции 200 млн евро грантов на реконструкцию и восстановление инфраструктуры Сегодня 07:05 — Казна и Политика

Украина намерена привлечь от Франции 200 млн евро грантов на реконструкцию и восстановление инфраструктуры

Кабинет Министров Украины одобрил привлечение от Франции 200 млн евро грантовых средств на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале, решением, принятым на заседании правительства во вторник, одобрен проект грантового соглашения между правительствами Украины и Франции о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины.

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Соглашением предусмотрено привлечение грантовых средств правительства Франции в сумме 200 млн евро, которые будут направлены на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры в таких секторах, как здравоохранение, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотвод, переработка отходов, разминирование и цифровые технологии.

Напомним, по данным КSE Institute, сумма ущерба инфраструктуры Украины в результате по состоянию на январь 2024 года достигла почти 155 млрд долларов. На первом месте по сумме убытков остается жилищный фонд. Прямой ущерб от разрушений этих объектов оценивается в $58,9 млрд. Ущерб, причиненный инфраструктуре, на начало 2024 года составляет $36,8 млрд.

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