Франция выделит в фонд поддержки Украины дополнительные 200 млн евро — Finance.ua

Франция выделит в фонд поддержки Украины дополнительные 200 млн евро Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Франция выделит в фонд поддержки Украины дополнительные 200 млн евро

Правительство Франции анонсировало дополнительное выделение в фонд поддержки Украины 200 млн евро, которые помогут украинской армии продолжить закупку французского оборудования.

Об этом заявил министр обороны страны Себастьен Лекорню во время выступления перед Национальным собранием, передает Franceinfo.

По его словам, это продление является частью запланированного к рассмотрению финансового законопроекта, предусматривающего корректировку ассигнований на текущий финансовый год.

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«Вы проголосовали в комитете за поправку, открывающую дополнительные 200 млн евро для Фонда поддержки Украины», — сказал он.

Лекорню также добавил, что это позволит приступить к стратегии приобретения нового оборудования для украинской армии. Министр подчеркнул, что война в Украине является «конфликтом, от которого мы не должны отворачиваться».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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