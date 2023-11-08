Франция выделит в фонд поддержки Украины дополнительные 200 млн евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Франция выделит в фонд поддержки Украины дополнительные 200 млн евро

Казна и Политика
14
Франция выделит в фонд поддержки Украины дополнительные 200 млн евро
Франция выделит в фонд поддержки Украины дополнительные 200 млн евро
Правительство Франции анонсировало дополнительное выделение в фонд поддержки Украины 200 млн евро, которые помогут украинской армии продолжить закупку французского оборудования.
Об этом заявил министр обороны страны Себастьен Лекорню во время выступления перед Национальным собранием, передает Franceinfo.
По его словам, это продление является частью запланированного к рассмотрению финансового законопроекта, предусматривающего корректировку ассигнований на текущий финансовый год.
Читайте также
«Вы проголосовали в комитете за поправку, открывающую дополнительные 200 млн евро для Фонда поддержки Украины», — сказал он.
Лекорню также добавил, что это позволит приступить к стратегии приобретения нового оборудования для украинской армии. Министр подчеркнул, что война в Украине является «конфликтом, от которого мы не должны отворачиваться».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.