В Минфине назвали сумму, которую международные партнеры предоставили Украине с февраля 2022 года — Finance.ua

В Минфине назвали сумму, которую международные партнеры предоставили Украине с февраля 2022 года
С февраля 2022 года международные партнеры предоставили Украине прямую бюджетную поддержку на $73,7 млрд.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с временно поверенным по делам Посольства Франции в Украине Бенжаменом Роригом.
«Благодаря бюджетной поддержке доноров с начала полномасштабной войны, правительство имело возможность обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине и профинансировать в полном объеме социальные и гуманитарные расходы госбюджета. В целом с 24 февраля 2022 года, международные партнеры направили Украине 73,7 поддержки», — заявил Марченко.
Он добавил, что с февраля 2022 года общая сумма бюджетной поддержки от Франции составляет около 400 млн евро.
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По словам министра финансов, потребность во внешнем финансировании составляет более $37 млрд дол.
«Учитывая существенную потребность во внешнем финансировании, Украина рассчитывает на поддержку, чтобы своевременно профинансировать первоочередные расходы, а именно социальную и гуманитарную сферу, ведь оборону и безопасность страна полностью финансирует за счет внутренних поступлений и заимствований. Ритмическое поступление средств от международных партнеров необходимо для сохранения макрофинансовой и экономической стабильности страны», — заявил министр, добавив, что правительство Украины работает над обеспечением надлежащего выполнения согласованных с партнерами условий получения финансирования, что является одним из ключевых элементов в восстановлении Украины и ее пути к интеграции в ЕС.
Со своей стороны Бенжамен Рориг отметил, что правительство Франции продолжает работать над механизмами для обеспечения ее необходимой помощью, включая финансирование программ в сфере здравоохранения и восстановления критической инфраструктуры.
Также было отмечено, что французское правительство полностью поддерживает инициативу ЕС Ukraine Facility в размере 50 млрд евро на следующие 4 года.
Справка Finance.ua:
- США намерены выделить Украине бюджетную поддержку в размере 11,8 млрд долларов. Деньги будут направлены на поддержку экономики страны в условиях войны;
- Европейский Союз готовит дополнительную финансовую поддержку для Украины накануне годовщины полномасштабного вторжения россии, пытаясь восстановить уровень западной помощи Украине;
- в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.
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