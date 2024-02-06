В Минагрополитики рассказали о программах поддержки АПК на 2024 год — Finance.ua

В Минагрополитики рассказали о программах поддержки АПК на 2024 год
В прошлом году украинская аграрная продукция экспортировалась почти на 22 млрд долларов. Это свидетельствует о том, что агросектор продолжает работать и развиваться, несмотря на войну и около 20% временно оккупированных территорий.
Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
По его словам, в 2024 году Минагрополитики продолжит реализацию ряда программ поддержки аграриев. Отдельное внимание будет уделяться сельхозпроизводителям на деоккупированных территориях.
«Поддержка аграриев, особенно на деоккупированных территориях, важна с точки зрения социальной составляющей, справедливости и возможности работать всем сельхозпроизводителям. Поэтому в 2024 году будет реализована программа поддержки малых фермеров, имеющих до 120 га», — отметил Тарас Высоцкий.
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Также продолжится реформа мелиорации. В Госбюджете заложено 200 млн гривен на компенсацию для закупки оборудования на орошение. Также программой могут воспользоваться Организации водопользователей.
Кроме того, продолжает действовать правительственная грантовая программа на развитие садов и теплиц. Как отметил Тарас Высоцкий, в прошлом году были выданы гранты на закладку новых садов площадью 2 тысячи гектаров. Это достаточно существенный объем по сравнению с прошлыми годами и свидетельствует об активном развитии садоводства.
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Первый замминистра сообщил, что предусмотрена также помощь в животноводческой отрасли, которая существенно пострадала из-за полномасштабного вторжения рф.
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