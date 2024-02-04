Что будет с ценами на крупу, муку и хлеб — Finance.ua

Что будет с ценами на крупу, муку и хлеб Сегодня 21:32 — Аграрный рынок

Популярная среди украинцев гречка вошла в ТОП-7 продуктов питания, цены на которые существенно колебались с начала полномасштабного вторжения россии.

The Page выясняет, что будет с ценами на гречку, другие крупы и хлеб в первом полугодии 2024 года.

Напомним, накануне большой войны в январе 2021 года гречка в супермаркетах стоила около 50 грн за килограмм. В августе 2022 года на пике подорожания цены на крупу на фоне жесткого дефицита взлетели в среднем почти до 93 грн за килограмм. Однако в январе 2024 года килограмм гречки уже стоит около 29 грн. Ориентировочно, это уровень начала 2020 года, когда цены на этот продукт пошли вверх.

Цены на гречку в 2024 году — почему гречневая крупа дешевеет

По оценкам Светланы Черемисиной, главной научной сотрудницы отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра Институт аграрной экономики, гречка может подешеветь еще на 5−7%, до 25−27 грн за килограмм.

Подобное снижение цен на гречку объясняется тем, что в 2023 году урожай этой культуры в Украине оказался рекордным — 207,5 тыс. тонн. Для сравнения: в 2022 году гречки собрали около 148 тыс. тонн, в 2021 — более 107 тыс. тонн, в 2020 — более 100 тыс. тонн. В то время как годовой объем потребления гречневой крупы в Украине составляет около 125−130 тыс. тонн.

Каких цен ждать

По прогнозам Светланы Черемисиной, цена на муку будет оставаться стабильной в пределах 15−17 грн за килограмм, а стоимость других видов круп — риса, пшена и т. д. — может незначительно колебаться в пределах 3−5%.

«Ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия в диапазоне 0,5−1% в месяц, — продолжает Светлана Черемисина. — За первое полугодие хлеб пшеничный из муки высшего сорта может стоить 45−46 грн за килограмм, хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожает до 37−38 грн за килограмм, ржаной хлеб — до 39−40 грн за килограмм, батон — до 25- 26 грн за 500 грамм».

А в целом собеседница издания успокаивает, что по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, заметные скачки цен на крупы, муку и хлебобулочные изделия в ближайшее полугодие не ожидаются.

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