Хватит ли украинцам сахара собственного производства — Finance.ua

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Хватит ли украинцам сахара собственного производства

Аграрный рынок
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Хватит ли украинцам сахара собственного производства
Хватит ли украинцам сахара собственного производства
Произведенного сахара достаточно для внутренних нужд украинцев и обеспечения необходимых объемов экспорта.
Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
В течение 2023-начало 2024 года было произведено около 1 млн 800 тысяч тонн сахара. Средняя оптовая цена за тонну в начале 2024 года составляет 23−24 гривны за килограмм.
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Об этом сообщили на очередном совещании по развитию сахарной отрасли под председательством первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.
Ситуация на рынке сахара стабильна. Произведенного продукта достаточно для внутренних потребностей украинцев и для обеспечения необходимых объемов экспорта.
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По его словам, для внутренних нужд украинцев ежегодно нужно до миллиона тонн сахара. Согласно Меморандуму о взаимопонимании, предельный объем экспорта сахара в 2023/2024 маркетинговом году составляет до 650 тыс. тонн.

Справка Finance.ua:

  • Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Национальная ассоциация сахарников Украины («Укрсахар») в ноябре 2023 подписали Меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, регулируются объемы экспорта сахара на основе предварительного баланса спроса и предложения в 2023/2024 маркетинговом году.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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