Венгрия разрешила завозить украинский сахар — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Венгрия разрешила завозить украинский сахар

Казна и Политика
10
Венгрия разрешила завозить украинский сахар
Венгрия разрешила завозить украинский сахар
Правительство Венгрии сняло запрет на импорт украинского тростникового и свекловичного сахара, введенный после 15 сентября 2023 года.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на постановление венгерского правительства.
Детали: теперь украинский сахар можно свободно ввозить в Венгрию, поскольку его исключили из списка продуктов, на которые распространяется запрет импорта.
Напомним, несмотря на компромисс, найденный Еврокомиссией об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции, Венгрия после 15 сентября решила ввести собственный, односторонний запрет на ввоз украинского зерна и не только его.
Венгрия решила закрыть свои границы для 24 видов украинской продукции, среди которых мясо крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, а также куриное мясо, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и продукты из них, овощи, сахар и вино.
При этом запрет не распространялся на грузы, которые покидают территорию страны в течение 15 дней, то есть считаются въехавшими в Венгрию для транзита.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.