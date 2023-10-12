Венгрия разрешила завозить украинский сахар — Finance.ua

Венгрия разрешила завозить украинский сахар Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Венгрия разрешила завозить украинский сахар

Правительство Венгрии сняло запрет на импорт украинского тростникового и свекловичного сахара, введенный после 15 сентября 2023 года.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на постановление венгерского правительства.

Детали: теперь украинский сахар можно свободно ввозить в Венгрию, поскольку его исключили из списка продуктов, на которые распространяется запрет импорта.

Напомним, несмотря на компромисс, найденный Еврокомиссией об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции, Венгрия после 15 сентября решила ввести собственный, односторонний запрет на ввоз украинского зерна и не только его.

Венгрия решила закрыть свои границы для 24 видов украинской продукции, среди которых мясо крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, а также куриное мясо, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и продукты из них, овощи, сахар и вино.

При этом запрет не распространялся на грузы, которые покидают территорию страны в течение 15 дней, то есть считаются въехавшими в Венгрию для транзита.

Економічна Правда По материалам:

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